【華冠投顧】貿易戰風向錯綜 台股高姿態震盪

◆盤勢分析

台股連假休市期間美股漲多於跌，加上盤中亞股及美股電子盤同步上漲，今日大盤 + 72 點，日 KD 指標形成黃金交叉並且封閉 4/3(二) 跳低缺口，距離收復季線僅有咫尺之遙，雖然 OTC 指數在挑戰高點時遭遇獲利調節賣壓而收斂漲幅，但均線結構仍是非常標準的多頭排列，台股走勢依舊符合在長假前強調的「內資沒棄守、多頭沒變心」之多頭控盤格局，操作上僅需調整持股、棄弱抱強即可。

今天權值股以傳產龍頭表現為主，台塑、南亞、台化、統一、亞泥、儒鴻、中鋼皆有大漲表現，盤面的強勢族群包括風電概念（世紀鋼、中鋼構、華城、新光鋼、台船...）與生技（台耀、景岳、濟生、曜亞、美時、合一...），電子類則以被動元件族群表現較佳，連假期間傳出過去常扮演 "價格殺手" 的三星電機 (MLCC 全球市佔率第二名) 也跟進漲價，漲風至少延續到第三季，今日龍頭 2377 國巨帶頭攻堅 + 4.11%，2492 華新科 + 1.67%，雙雙創收盤新高價，通路商 3090 日電貿 + 5.8% 創新高 56.3，族群漲勢如期逐漸擴散到受惠漲價的二線廠，晶片電阻 2478 大毅鎖漲停，3624 光頡逼近三角收斂上緣，可留意是否出現轉強上攻動作。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

