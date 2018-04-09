【豐銀投顧】美股散戶信心爆棚 真的能重回多頭？

◆盤勢分析

春假期間針對貿易戰的議題持續不斷發酵，尤其是針對川普的發言，從市場的反應看起來似乎是已經有些不太反應的狀況，不過，即使如此，3/22 川普宣佈貿易戰開打的空方缺口也沒有進行回補，顯示市場真的有受到貿易戰影響，而且持續進行中，如果從短線對消息的反應恐怕很難準確地預估後續的發展，資訊的不對稱造就了有人可以先在金融市場動作，而這些人肯定是最有能力可以回補缺口的人，如果事態並不嚴重，何以缺口不回補，被市場錯殺，一定會有還我公道的行情，不補！是不是說：其實沒賣錯！如果沒賣錯，那市場在爽什麼？

科技股在美股回跌的過程中仍然是主跌，包括費半指數、那斯達克指數等都是表現相對弱勢的指數，尤其過去費半指數是領漲美股的領先指標，如今表現卻表現比美股還要弱勢，如果要看未來科技股的前景如何，半導體是個重要關鍵，現在費半指數的轉弱是否已經領先預言科技股的本夢比已經來到最後要清算的時刻？再從美股的籌碼面來觀察，美國請加 @ozo5468n 儲蓄率創下新低搭配上融資餘額在相對高檔，如何解讀？就是美國散戶對於美股能再持續創高的期待很高，簡單來說就是：解定存把老本都拿來做融資買美股，經過貿易大戰之後市場上仍有 65% 以上的投資人認為股市是中性偏多，這時大家不妨反向思考，川普的貿易戰讓民調衝高到 51%，消費者信心指數創高，信心超爆棚，所以市場並沒有太多風險意識，小心當美國超級財報週的利多出爐之後，美股如無法回補缺口，則更大的風暴即將來臨！

LIBOR 減去 OIS 的利差持續飆高，這除了表示市場上的美元荒之外，也在暗示著市場上的借貸成本開始變高，而以 LIBOR 定錨的貸款有約莫 6 成以上是在企業聯貸、房貸以及企業相關貸款上，未來利息升高後所帶來的還款壓力會不會又是另一波海嘯來臨的風險？甚至亞馬遜也有高達 8 成以上的負債比重，近期美元似乎也在蘊釀著反彈，如接下來利率走高、美元走強對企業帶來的壓力將對獲利能力產生影響，美國面臨的將是再一次的結構性危機，美股走跌，台股真的，真的可以獨強嗎？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

