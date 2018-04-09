銀保監會日前下發1号文——關于印發《融資擔保公司監督管理條例》四項配套制度的通知(下稱《通知》)。

據悉，根據《融資擔保公司監督管理條例》(下稱《條例》)有關規定，中國銀行保險監督管理委員會會同發展改革委、工業和信息化部、財政部、農業農村部、人民銀行、國家市場監督管理總局等融資性擔保業務監管部際聯席會議成員單位，制定了《融資擔保業務經營許可證管理辦法》《融資擔保責任餘額計量辦法》《融資擔保公司資産比例管理辦法》和《銀行業金融機構與融資擔保公司業務合作指引》(以下簡稱“四項配套制度”)。

其中，《融資擔保業務經營許可證管理辦法》旨在規範監督管理部門對融資擔保業務經營許可證的管理，促進融資擔保公司依法經營，維護融資擔保市場秩序。銀保監會表示，對于融資擔保業務經營許可證換發工作，各地可根據實際情況，在地方金融實行統一歸口管理工作完成以後實施。

《融資擔保責任餘額計量辦法》旨在規範融資擔保公司經營活動，防範融資擔保業務風險，準确計量融資擔保責任餘額。銀保監會稱，《條例》施行前發生的保本基金擔保業務，存量業務可不計入融資擔保責任餘額，但應向監督管理部門單獨列示報告。

《融資擔保公司資産比例管理辦法》旨在引導融資擔保公司專注主業、審慎經營，确保融資擔保公司保持充足代償能力，優先保障資産流動性和安全性。

《銀行業金融機構與融資擔保公司業務合作指引》的出台則是為規範銀行業金融機構與融資擔保公司業務合作(以下簡稱“銀擔合作”)行為，維護雙方合法權益，促進銀擔合作健康發展，更好地服務小微企業和“三農”發展。

銀保監會稱，各地可根據《條例》及四項配套制度出台實施細則，實施細則應當符合《條例》及四項配套制度的規定和原則，且隻嚴不松。

來源：中國證券網

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