【盈喜】耀才證券金融(01428-HK)料年度純利增約100%至5.18億港元

耀才證券金融(01428-HK)公布，預計截至2018年3月31日止全年度未經審核純利(除稅後)約為5.18億港元，較2017年同期已審核純利(除稅後)約2.59億港元，大幅增長約100%。

上述純利增長主要是由于市場氣氛暢旺及成交大增，從而帶動集團證券經紀傭金收入及孖展融資之利息收入大幅上升所緻；加上集團一直採取積極進取發展業務的策略及投放大量資金以提升交易系統速度及加強網絡保安。集團亦增設手機開戶應用程式方便客戶開立戶口。同時，集團積極拓展分行網絡，分行連總行的數目已增至22間之多。年内，集團舉辦了多場大型招聘會，廣納大量賢才以強化競争力。

除此之外，集團旗下的産品不斷推陳出新，與時并進，客戶開戶時隻需持有銀行或行家單據，更可獲傭金及孖展息口八折優惠，一推出即廣受市場歡迎。

另外，集團憑着完善的分行網絡、多元化的産品、優質的客戶服務，以至全方位的市場推廣策略及良好的信譽，令集團客戶人數及市佔率穩健增長。截至2018年3月31日，客戶戶口總數已達24.9萬，客戶資産更飙升至約547億港元，分别較去年同期21.1萬戶口增長約18%及403億港元客戶資産增長約36%。

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