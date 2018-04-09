上銀攜手三菱電機攻陸 推工廠自動化整合方案

上銀集團今 (9) 日宣布，與日本三菱電機展開「工廠自動化整合方案」策略合作，以三菱電機的高階 CNC 控制器，搭配大銀微系統的直驅馬達與上銀科技 (2049-TW) 的 C 軸與 AC 軸，雙方未來將共同拓展中國市場。

上銀與三菱電機在今日於上海開展的「2018 中國數控機床展覽會」，共同展示雙方進行策略合作的成果「工廠自動化整合方案」，該整合方案以三菱電機的高階 CNC 控制器，搭配大銀微系統的直驅馬達與上銀科技的 C 軸與 AC 軸。

上銀指出，歐洲工具機大廠早已使用配備直驅馬達的Ｃ軸和 AC 軸，日本、台灣與中國等亞洲工具機大廠，目前仍停留在容易有背隙的蝸桿製品，而隨著中國製造 2025 的推展，中國工具機產業與電子設備量產，正開始使用高精度的直驅馬達，做為複合化加工及智慧製造的配備。

三菱電機為日本最大的電機集團，也是全球最主要的電機與高階 CNC 控制器製造廠，而上銀科技為世界最大滾珠螺桿製造廠與第二大的線性滑軌及單軸機器人製造商，上銀集團旗下大銀微系統則是全球最大半導體設備座標機器人製造廠及高階線性馬達和直驅馬達製造廠。

上銀表示，此次三菱電機與上銀集團合作，雙方將強強聯手，共同拓展中國市場，可望為中國工具機與電子設備產業添動能。

此外，上銀也宣布，旗下大銀微系統目前與全球最大半導體設備製造商美商應材合作密切，共同開發下一世代奈米製程的關鍵設備，並獲台灣與以色列政府科技專案支援，該公司預計於下半年辦理公開發行與上興櫃。