〈金管會立院備詢〉顧立雄：將加強吸引日資投資台股 拚占外資比重逾5%

根據金管會統計，日資在台股投資占外資投資比例僅為 2.6%，金管會主委顧立雄今 (9) 日表示，日資在台股占比太低，金管會將加強吸引日資投資，期望日資在外資比重能夠提升到至少 5%。

今日傳出金管會將祭 3 招吸引更多資金投入台股，根據顧立雄規劃，除要吸引大型獨角獸企業或台商企業在台掛牌，還要鼓勵投資人持有台股基金超過 5 年以上，每年投資額中有 2.4 萬元可併入 27 萬元的利息免稅額；另外是增加外資多元性及匯出便利性，尤其要吸引日資來投資台股。

根據金管會統計，日資投資台股占外資投資比重只有 2.6%，由於台灣上市公司股票現金股利殖利率平均有 4%，在日本處於負利率的環境，投資台股相當具有吸引力。

顧立雄今天在立法院財委會受訪指出，台灣證交所和東京交易所簽有合作備忘錄 (MOU)，藉由雙方合作發展新商品，譬如台灣的公司可以納入日本的指數基金，讓雙方對彼此市場熟悉後，就有機會提高日資在台股投資的比例。

至於在擴大台股基金規模的部分，顧立雄也表示，台股基金必須要適合各種類型的投資人，因此投信在提出相關基金組成以及如何推動定期定額投資的方案，都必須好好研擬，至於長期持有台股基金可享免稅的部分，雖然目前財政部持較保留的態度，但金管會會持續溝通，很快應該會有解決的方案。