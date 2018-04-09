信邦3月、Q1營收雙創同期新高 醫療、車用、綠能發酵 Q2將優於Q1

在五大產業齊步成長下，信邦 (3023)3 月營收創單月歷史新高，業績達 12.64 億元，月增 16.94%，年增 16.30%；而第一季營收也創同期新高，累計第一季合併營收為 35.36 億元，年增 7.73%，季增 7.69%。信邦指出，3 月在工作天數及產能恢復正常下，醫療、汽車、綠能、工業及通訊等產業之銷售分別較 2 月成長 64.93%、22.48%、36.48%、4.03% 及 7.78%，工業應用產業相較其他產業成長幅度小，主要因該產業以外銷為主，且去年第四季已明確掌握客戶端第一季的需求，將 2 月農曆假期的產能缺口提前於第四季生產，為 2 月銷售唯一成長的產業。



信邦五大產業今年第一季營運表現相較於去年同期，醫療年增 10.55%、汽車年增 9.58%、綠能年增 10.42%、工業年增 14.50%，通訊則年減 1.71%。



信邦表示，醫療產業過往因產品過度集中於大型檢測設備，花費 2 年以上的時間進行產品多元化的耕耘，歷經兩年度的沉寂，今年度已展現成績，產品線延伸至手術設備、監護設備、輔助設備、體外診斷設備及復健設備等領域，去年度承接智能藥櫃所用連接線組效能及使用壽命的改善專案，已獲客戶認同並開始生產出貨，第一季銷售已較去年同期成長 10.55%。



而汽車產業在中國電動車市場已耕耘 2 年以上的時間，專注於高電流充電領域，開發給中國電動車客戶的充電座及線組，今年度開始投產，3 月份出貨 63 套；汽車智能化是未來發展的趨勢，將朝輔助汽車駕駛更高層次領域深耕，第一季之銷售較去年同期成長 9.58%。



在綠能產業部分，為國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，以及太陽能微逆變器國際大廠，直流電與交流電之連接線組的主力供應商，受惠於風力設備客戶滲透率的提升及微逆變器連接線組需求的增加，帶動第一季銷售較去年同期成長 10.42%。



展望政府積極推動風力發電，信邦提到，公司為國際風力發電設備大廠連接線組的主要供應商，並在台灣設有工廠，有助風電產業未來的發長。第一季為傳統的營運淡季，卻能在淡季的尾聲繳出歷史高點的佳績，隨著各產業需求的逐漸增溫，展望第二季的營運將優於第一季。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』