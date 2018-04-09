信邦樂觀看待風電發展 可望搭政策順風車

連接線廠信邦 (3023-TW) 公布 3 月及第 1 季營收，其中綠能部分，受惠風電及太陽能客戶拉貨增溫，單季營收年增率達 10.4%，公司表示，展望政府積極推動風力發電，公司為國際風力發電設備大廠連接線組的主要供應商，並在台灣設有工廠，將有助台灣風電產業未來發展。

信邦自結 3 月合併營收為 12.64 億元，較 2 月的 10.80 億元成長 16.94%，比去年同期 10.86 億元成長 16.30%，也創下單月營收歷史新高；累計第 1 季合併營收為 35.36 億元，季增率 7.6%，年增率亦達 7.7%。

信邦表示，3 月營收在工作天數及產能恢復正常下，5 大應用產業包括醫療及健康照護、汽車、綠能及節能、工業應用及通訊及電子週邊等，月增率均維持正成長。

如果以今年第 1 季來看，5 大產業中以通訊及電子週邊產業相對偏弱，營收較去年同期下滑 1.7%，醫療及健康照護產業營收年增率 10.5%，汽車產業年增率 9.5%，綠能及節能產業年增率 10.4%，工業應用產業年增率更達 14.5%。

信邦分析，醫療及健康照護產業因之前產品過度集中大型檢測設備，花費 2 年以上時間進行產品多元化耕耘，今年已展現成績，隨著產品線延伸至手術設備、監護設備、輔助設備、體外診斷設備及復健設備等領域，去年開始進行的智能藥櫃連接線組效能及使用壽命改善專案，已獲客戶認同並開始生產出貨。

汽車產業則是受惠於中國電動車市場已耕耘 2 年以上的時間，專注於高電流充電領域，開發給中國知名電動車客戶的充電座及線組，已於今年開始投產，3 月出貨 63 套。信邦表示，汽車智能化是未來發展的趨勢，將朝輔助汽車駕駛更高層次領域深耕。

綠能產業部分，信邦表示，公司主要出貨高階動力電纜連接線組及控制模組，以及太陽能微逆變器所用的直流電與交流電連接線組，受惠於風力設備客戶滲透率提升及太陽能微逆變器連接線組需求的增加，帶動營收增溫。