熱門股—信邦挾吃風電商機 股價站穩均線力攻前高

當外界都將眼光看往風電概念股時，連接線廠信邦 (3023-TW) 早有營運實績撐腰，未來也可望吃下國內離岸風機連接器訂單，近期股價順利站回所有均線之上，打底朝前波高點 92.2 元挺進。

信邦近幾年將市場鎖定 MAGIC 產業，包括健康照護 (Medical Health)、汽車及航空 (Automotive & Aviation)、綠能 (Green Energy)、工業應用 (Industrial Application) 及通訊 (Communication) 相關領域，其中綠能營收比重約為 20%，應用領域則涵蓋風力及太陽能，信邦更早已供應風力發電機連接線組，給中國第一大風電廠金風科技。

法人表示，儘管風力發電有分為陸上及海上 (離岸)，但是對發電機來說，搭載的連接線組沒有太大差異，尤其連接線組本來就是信邦的核心技術，在基於國機國造政策原則，信邦要打入台灣風電機組連接組線供應鏈，沒有太大難度。

法人指出，信邦股價從農曆年前到 3 月底，一直在 76-80 元之間震盪整理，但是年線及半年線仍是穩定緩步向上，短期均線 5 日線、10 日線及月線，則是在回跌碰觸年線就反彈，顯示年線支撐相當穩固，如果股價能夠有效守穩在半年線之上，搭配每股配發 4 元現金股利，現金殖利率約 4.5% 的基本面支撐，股價有機會朝前波高點 92.2 元邁進。

信邦日 K 線圖