【港股解碼】開啟回購計畫，能否助力紅星美凱龍重回招股價？

2018開年以來，紅星美凱龍(601828-CN)(01528-HK)可謂喜事盈門。先是一馬當先拿下A股IPO，而後在3月的尾巴上喜滋滋的公佈2017亮眼業績，近日又準備“上頭條”！4月4日早間，這家家居零售龍頭發佈停牌公告，滬市A股及H股雙雙停牌。次日，紅星美凱龍公佈了其回購計畫，並公告於今日複牌。這項回購計畫能否助力紅星美凱龍的估值走上“股生巔峰”？

溢價回購H股

紅星美凱龍公佈，提出有條件自願現金要約，向合資格股東購回並予以註銷最多約3.889億股H股，每股作價11.78元，總代價約45.81億元，該代價將以內部資源及備用信貸撥付。涉及股份占已發行H股股本總額約36.59%及已發行股本總額約9.87%，每股作價較停牌前收市價10.02元溢價17.56%。該公司不會就A股提出要約。

儘管美凱龍A股因為清明假期仍然處於停牌當中，但絲毫不影響開市的H股一派火熱。今日早盤，紅星美凱龍跳空高開近14%，後雖有所回落，但收盤價10.78港元仍有7.58%的漲幅。值得注意的是，紅星美凱龍於2015年6月26日在港上市，招股價為13.28港元。首日破發後，直至今年1月8日最高點才重回招股價。此外，自1月17日時美凱龍A股IPO首日，H股被熱炒達到上市以來新高13.96港元後，紅星美凱龍股價一路震盪走低，連公佈不錯的業績也難以挽回。選擇在此時公佈回購計畫，公司又是如何打算的？

紅星美凱龍在回購公告中表示，提出要約是因為H股股價未充分反映集團穩健的經營業績，要約將為H股股東提供退出的機會，以及該公司每股盈利將於要約完成以及已購回H股註銷後有所增加。簡單來說就是，我不滿意我的股價和估值，準備用真金白銀的誠意感動大家！不過，誠意到了，而紅星美凱龍本身是否具有衝擊500億市值的潛力呢？

轉型效果初現

鑒於紅星美凱龍猶如國民品牌般的辨識度，發家史也就不再贅述，想必也有大多數人曾經走進過他們的商場瞧一瞧或者買一買。紅星美凱龍的經營模式以輕重資產並舉的“自營+委管”模式為主。自營顯然是重資產部分，主要是建立與運營自營傢俱商場，向商戶提供綜合服務；輕資產運營則為委管部分，是通過委管商場，進行品牌與經驗輸出，為合作夥伴提供全方位的經營服務。

上市以來的公司發展亦是十分不錯，除2016年外，其他年度的營收和純利雙雙保持著雙位數的增幅，且在過去三年，紅星美凱龍超過60%的營收都來自於自營商場經營及管理，接近30%的營收來自委管商場。對於2016年的純利下滑，營收增速放緩，紅星美凱龍指系因報告期內委管商場收入有所下降，主要是施工諮詢及管理費收入因提供該類服務的開業專案數量減少所致。

即便如此，據弗若斯特沙利文報告，公司在2016年業績有所下滑的形勢下仍然在中國家居裝飾及傢俱零售行業中佔有最大的市場份額。而前不久公佈的2017年年報更為亮眼，實現營收約109.6億元，同比增長16.14%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約40億，同比增長20.04%，毛利率亦穩定在70%以上。

近年來互聯網向各行業快速滲透的大背景下，整個家居行業也在經歷著巨大變革，新詞匯“泛家居化”的出現也給予正在轉型困境中的家居零售商一條出路，此時作為龍頭的紅星美凱龍轉型也就變得尤為重要。該公司將自己定位為一家“全管道、泛家居業務平臺服務商”，旗下業務不僅涉及互聯網泛家居消費服務，還包括互聯網家裝業務、家居金融及全方位的物流服務。

截至2017年12月31日，紅星美凱龍在國內29個省、直轄市、自治區的177個城市經營了256個商場，總經營面積約為15137728平方米，包含71個自營商場和185個委管商場。自營模式的穩健和委管的快速發展相呼應，再加上向互聯網和新零售的轉型，紅星美凱龍的泛家居之路已有越走越穩當的趨勢。

此外，牽手高科技企業科大訊飛，又與國內知名商業不動產基金高和資本聯合發行國內家居行業“類REITs”計畫——“暢星-高和紅星家居商場資產支持專項計畫”，A股順利上市融資，未來的路似乎將要越走越寬。就目前而言，美凱龍H股靜態市盈率算來不足8倍，股價甚至仍然處在破發的尷尬境地，這或許也是紅星美凱龍啟動回購事項的原因。

目前，泛家居行業內都在進行投資、並購、轉型的洗牌之時，紅星美凱龍的轉型似乎也成為突破傳統模式瓶頸的標杆。應當警惕的是，全國建材家居市場受房地產市場調控的直接影響，在2017年表現並不理想，在2018年更加嚴厲的調控下，BHI（全國建材家居景氣指數）是否會進一步下滑亦是未知。2017年已經過去，紅星美凱龍是否能在消費升級+行業轉型這條路上走得更穩更遠？

作者：朱亦丹

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