習博鰲演說前 川普示好：跟習近平永遠是朋友

博鰲亞洲論壇昨 (8) 日開幕，中美貿易摩擦成為重要議題。博鰲亞洲論壇秘書長周文重昨表示，貿易保護主義沒有出路，並指美國經濟確實有問題，但美國總統川普的「藥方」沒開對。川普則在論壇舉行期間在 Twitter 發文向國家主席習近平示好，稱「不管我們在貿易爭端上發生什麼，習近平主席和我將永遠是朋友」，又指「相信中國將取消貿易壁壘，雙方將就知識產權達成協議。

綜合香港明報、星島日報報導，在博鰲亞洲論壇舉行前夕，對中國發起「301 調查」的川普周六 (7 日) 在 Twitter 批評中國，稱「美國 40 年來對中國都沒有過貿易順差。他們必須停止不公平貿易，取消貿易壁壘，只能徵收互惠關稅。美國每年損失 5000 億美元，幾十年來連虧數以 10 億計美元。不能再繼續下去！」

不過川普昨 (8) 日又在 Twitter 推文向中國示好，他稱與習近平主席將永遠是朋友，又指「中國將取消貿易壁壘，因為這是正確的做法。稅收將成為互惠的，雙方將就知識產權達成協議。兩國都有美好將來！」

川普推文指「相信中國將取消貿易壁壘，雙方將就知識產權達成協議。 (圖：川普 twitter)

習近平昨在北京歡迎訪華並出席博鰲亞洲論壇 2018 年年會的聯合國秘書長古特雷斯 (António Guterres)。新華社引述習近平表示，支持聯合國發揮作用，維護聯合國權威和地位，是中國外交一項基本政策。「我們主張大小國家一律平等，同時也認為大國要承擔起應有的責任。多邊主義的要義是謀求各國協商和合作，首先是大國合作。」

古特雷斯回應稱，中國已成為多邊主義的最重要支柱和促進世界和平與發展不可或缺、值得信賴的重要力量。古特雷斯曾就中美貿易摩擦的問題表示，對於捲入貿易戰的各方和整個國際社會來說，貿易戰永遠「有弊無利」。

本屆的博鰲亞洲論壇，中美貿易摩擦成為重要議題。論壇秘書長周文重在新聞發布會上，指摘貿易保護主義沒有出路。他稱美國經濟確實有問題，但川普的「藥方」沒開對，川普目前所採取的保護主義政策到底能持續多久，「需要打一個很大的問號」。

周文重認為，美國經濟的主要問題是美國的過度消費以及儲蓄率下降，這靠保護主義並不能解決。「美國很多專家學者和企業家也都指出川普政策本身的邏輯有問題。」

出席博鰲亞洲論壇的中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，中國對美國的順差是全球化順差的重要一部分，從這個角度而言，「中國是有誠意減少 (對美國貿易) 順差的」。

他指出，未來中國的出口是全球投資、全球生產、全球出口、全球物流、全球服務，中國的出口即將開始變成全球分佈，中國的貿易順差在未來較長時間內會持續減少。

4 月 4 日，國務院新聞辦就中美貿易舉行記者會時，商務部副部長王受文曾表示，川普要求中國減少 1000 億美元對美貿易順差，「絕對不能夠接受」。

由「301 調查」引發的中美貿易摩擦，雙方連日輪番「出招」，火藥味愈來愈濃。繼 4 月初宣布計畫對總值 500 億美元的中國商品加徵 25% 懲罰性關稅後，川普近日揚言，考慮對額外 1000 億美元的中國商品加徵關稅。中方不甘示弱，表明除了已宣布的美國大豆、汽車、飛機關稅外，已準備好其他反制措施，將「不借任何代價」堅決還擊。

美國官員態度有所軟化。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，與中國的貿易糾紛或在 3 個月內解決，但重申總統川普並非虛張聲勢。美國財長努欽 (Steven Mnuchin) 說，仍然有信心中美最終能達成解決方案，避免爆發貿易戰。

習近平將於 4 月 10 日在論壇上演講，在中美貿易戰一觸即發之際，其演講內容備受全球市場關注。稍早中國外交部長王毅表示，中國將會在博鰲亞論論壇宣佈新的改革和開放舉措，也會提出共創未來的新主張。他昨天表示，中國將按照既定的時間表和路線圖進一步打開大門。