商業服務業景氣緩慢上升 商研院：復甦之路坎坷險阻

商研院 CDRI 今（9）日發布最新商業服務業景氣動向分析與預測，同行指標綜合指數可從去年 12 月的 99.72 百分點持續緩慢上升為今年 8 月的 100.09。商研院表示，台灣商業服務業景氣仍可持續復甦，但 Q2 後復甦力道已不像去年 Q4 強勁，宜加小心，加上國際地緣政治與兩岸關係變數加乘作用，都讓這次景氣復甦坎坷險阻。

根據商研院景氣循環預測小組以美國「全國經濟研究局」（NBER）景氣綜合指標法編製的台灣商業服務業景氣循環「領先指標綜合指數」預測，經證實可代表商業服務業整體景氣動向的同行指標綜合指數可從去年 12 月的 99.72 百分點持續緩慢上升為今年 8 月的 100.09，意即台灣商業服務業景氣到 8 月仍可持續復甦。

不過，商研院表示，這次復甦力道極其微弱，因預測能夠使用的資料是到今年 2 月，3 月美中貿易戰濃雲密佈，數位貨幣與科技產業出現諸多波動加劇，風險指數驟升的危險訊號，台灣商業服務業基礎先天不良，新零售與新金融國際競爭壓力與日俱增，國際地緣政治與兩岸關係變數加乘作用，都讓此次景氣復甦之路平添坎坷險阻。

商研院指出，從循環指數中可看到景氣循環的波動程度，比較前面各次的復甦過程，發現 2008 年金融海嘯使同行指標循環指數急速下墜到 2009 年 8 月的 97.38，接著也快速爬升，經 17 個月回到長期趨勢正常水準的 100，平均每個月上升 0.156，是典型的 V 型復甦，其餘 2005 年 3 月、2013 年 7 月底谷開始復甦，分別歷經 9 個月與 10 個月而到達指數 100 的平均每月上升速度分別為 0.092 與 0.064，但這一次 2017 年 3 月的底谷指數為 99.45，算是衰退程度最淺的，復甦速度也極其緩慢，預測值於今年 7 月才達到趨勢正常水準的 100，歷經 16 個月，平均每月上升速度為 0.037。

景氣循環預測小組表示，這是一次在金融海嘯之後，整體經濟結構體質未見真正恢復提升導致的「低度均衡」現象，長期趨勢值為 100，循環指數圍繞上下波動，但長期趨勢變動強弱依結構而定，循環只看設備潛能的利用率大小。

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