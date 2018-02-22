連虧6年 看不到消費力 莎莎3月全線撤出台灣市場

知名連鎖美妝店莎莎國際 (0178-HK) 昨(21)日宣佈，將關閉其在台灣市場的所有店舖，集中資源發展大陸、港澳和星馬市場，以及電子商貿業務，預期台灣現有的 21 間分店將在今年 3 月 31 日全線結業，涉及的員工數目約 260 名，並將按當地勞工條例補償予受影響員工。莎莎股價昨收報 3.26 港元，升 0.617%。

莎莎國際股價

香港《文匯報》報導，莎莎表示，台灣市場的表現一直疲弱，截至 1 月底止 10 個月，公司在台灣市場業務營業額為 1.54 億港元，按當地貨幣計算按年下跌 11.5%，且已連續 6 年虧損。公司曾透過重整當地管理團隊，致力加強營運及減低成本，冀收窄虧損，但成績強差人意，決定調整市場結構，關閉台灣所有店舖。

莎莎指出，台灣市場的營業額佔比相對其他市場為低，截至去年 9 月 30 日止 6 個月，台灣市場之營業額佔比為 2.5%，雖然關閉當地所有店舖將會產生虧損，但此舉對集團的財務表現及營運並無重大不利影響。結束當地業務符合集團及股東的整體利益，有助改善整體業務表現及資源運用。

此後，集團將集中資源發展大陸、港澳及星馬市場，以及電子商貿業務。對於受影響的 260 名員工，台灣分公司將按當地勞工條例補償。集團去年亦曾關閉台灣市場的 4 間分店。

據莎莎今年 1 月公佈 2017 年度第 3 財季營運數據，公司截至去年底於台灣地區共有店舖或專櫃數目為 21 個，按年減少 4 個；季內台灣地區營業額按年下跌 5.5%。

當時的公告指，截至 2017 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止第 3 季，集團整體營業額按年上升 6.5%，當中港澳市場營業額按年增加 8.1%，同店銷售亦錄得 3.7% 升幅，其中 12 月份的零售銷售額和同店銷售額更分別錄得 9.5% 及 5.6% 升幅，主要是人流帶動，整體銷售表現合乎預期。第 3 季交易宗數上升 5%，其中本地客及大陸客則分別上升 6.6% 及 4.1%，其每宗交易平均金額分別上升 4.2% 及 2.8%。

而港澳以外市場方面，大陸、新加坡和馬來西亞之營業額分別錄得 13%、3.6% 和 3.9% 增長。台灣地區和電子商貿則分別下跌 5.5% 及 21.9%。莎莎表示，對港澳市場第 4 季表現依然謹慎樂觀，並將繼續積極優化產品組合及提升顧客購物體驗，以迎合市場不斷轉變的需求。

香港《明報》引述金英證券香港及中國消費品分析師羅家亮表示，不少零售商在台灣的業務表現均不理想，加上台灣經濟不見起色，企業發展台灣市場都是「輸多贏少」，亦見不少零售商同樣撤出台灣市場的個案。

他表示，台灣市場對莎莎的整體業務貢獻較小，雖然關閉當地所有店舖會有一定財務耗損，短期內影響盈利，但只屬一次過虧損，對股價影響不大，反之重整業務是長遠利好的舉動。

建銀國際研究部 (成長型及消費) 執行董事陳兆昌認為，莎莎進軍台灣市場已多年，相信是已作不同舉措仍無法扭轉局勢，停損離場是好事。即使關店會有虧損，但料市場不會介懷該一次過的費用支出，該舉動長遠對股價可能更好，惟影響幅度不會大。