【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

回應美 232 調查，中國公布對美進口 128 項商品課徵關稅；中駐美大使表示，若美 301 調查決定對中國產品加徵關稅清單，中方以同樣規模反擊。受中美貿易緊張升溫及美科技股疲弱影響，3 日台股跳空開低，蘋概三巨頭領跌，盤中重挫逾 132 點，所幸隨後風電概念、電器、機電、生技等類股獲買方加碼，股價王亦拉回平盤，令大盤跌幅萎縮，守穩 10800 點關卡，終場加權指數收在 10821.53 點，下跌 66.74 點或 0.61%，成交額 1172.2 億元。 OTC 指數收在 154.42 點，下跌 0.24 點或 0.16%，成交額 360.3 億元。

3 日台股險守半年線，日線連三黑，日量成長逾 12%，站上五日均量，不過 MACD 柱狀體負值加長，技術面持續往下。籌碼方面，三大法人連三日同步賣超。由於美中貿易關係緊張、川普亦不斷於推特發表談話，加上春節長假來臨，使得法人偏向保守操作，不過因台股殖利率仍有 4%，低檔仍有買盤進場，半年線附近支撐強勁，惟權值股表現仍偏弱，上檔阻力仍大，選股留意政策性作多族群，另外， 3 月營收創新高族群也可留意。

註: 台股 4/4(三)-4/6(五) 因兒童節及清明節休市。

