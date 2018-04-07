紐約匯市─就業報告不佳 貿易戰擴大 美元下跌

美國公布就業報告後，美元指數走低，自週四所創的五週高點下跌。投資人亦評估美國對中國加稅的最新威脅及聯準會 (Fed) 主席鮑爾的演說。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.3% 至 90.171。

美元下跌至 107.02 日元，紐約週四尾盤報 107.38。

歐元上漲至 1.2275 美元，週四尾盤報 1.2242。

美元兌加元則小幅走強，1 美元報 1.2767 加元，週四尾盤報 1.2754。

美國公布 3 月新增就業僅 10.3 萬人，大幅低於分析師預估的新增 17 萬人。該報告公布後，美元下跌。

儘管新增就業人數創秋季以來最低，但失業率仍持平於 4.1%，工資成長則溫和增加。

分析師說，3 月新增就業人數雖偏低，但 2 月新增就業人數強勁，今年以來平均每月新增就業人數依舊良好。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，央行將持續有耐心地走政策正常化路徑，他並說緩慢升息降低了對經濟造成意外衝擊的風險。

週四收盤後，白宮發布聲明說，川普要求美國貿易代表考慮再對 1000 億美元的中國商品提高關稅，並選擇目標商品。

此一行動升高了全球兩個最大經濟體之間的貿易戰。僅一天前，股市上漲，因預期一旦協商開始，將可避免貿易戰升高。

分析師說，美國 3 月新增就業疲弱，但 2 月新增就業則強勁，過去三個月與六個月，平均每月新增就業仍高於 20 萬人，顯示勞工市場健康。但今年升息四次的預期，可能消退。