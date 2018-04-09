你前世是什麼？CubeYou抓光個資轉手賣 臉書公司看報紙才知道

CNBC 4 月 9 日報導，在 CNBC 知會 Facebook (FB-US) 一家名為 CubeYou 的數據公司通過答題測試來收集臉書用戶數據後，臉書終於暫停了該公司訪問其數據的許可權，在調查結果出來之前，CubeYou 旗下的 App 無法再收集臉書用戶數據。

CubeYou 以誤導的方式，將其設計的測驗標榜為「非營利用途」，但實則他們在收集到數據後便分享給其他公司，操作模式類似先前「劍橋分析 Cambridge Analytica」公司未經授權獲取 8700 萬 Facebook 用戶數據並進行精準政治廣告營銷事件。

與「劍橋分析」公司手法類似，CubeYou 售賣的數據也是由劍橋大學心理測量學實驗室（Psychometrics Lab）研究人員那收集來的資訊。

從 CubeYou 事件來看，這種透過測驗來收集用戶數據並用於營業用途的例子不少見，再者，CubeYou 簡陋的標榜非營利用途就能騙倒臉書，臉書公司甚至需要 CNBC 告知才停止該公司作業，這可看出臉書對其平台此類活動的控制力極低。

臉書線上測試並收集用戶個資的 App 相當常見

臉書駁斥「無法適當監督平台 App」的指控，聲稱他們無法控制業者錯誤標示，產品合作夥伴副總裁 Ime Archibong 發聲明稿表示，「我們嚴肅聲明，我們已進入調查並且暫停了 CubeYou，如果他們拒絕或未通過我們的審核，他們的 App 將被禁止臉書上發布。此外，我們將與英國 ICO（訊息專員辦公室）合作詢問劍橋大學心理測量學實驗室開發 App 的情形，因為劍橋分析公司的事情和這次的事情都跟該學校講師柯根 (Kogan) 有關。」

劍橋分析公司透過劍橋大學心理系講師科根（Aleksandr Kogan）為中間人，商業購買了 5,000 萬「僅限學術研究專用」的使用者個資與社群活動資料，並將之打造成「選戰策略模型」，並投入川普選戰與脫歐公投的選戰使用。

Archibong 聲明稿最後不忘感謝 CNBC 舉報此案例，引起他們的重視。

簡介 CubeYou 手法

CubeYou 通過線上 App 收集了大量用戶數據，這些 App 非常有趣，例如：「You are what you like (你的喜好看出你是怎樣的人)」，通過這個 App，該公司可收集大量用戶喜好數據，並轉售給相對應的廣告公司，其他例如「如果你是女人 / 男人，你會長怎樣」、「你前世是什麼人」等 App 也協助業者收集個資。

CNBC 聯繫 CubeYou，該公司執行長 Federico Treu 回應，公司在設計網站和開發 App 的過程中曾與劍喬分析公司合作，但僅在 2013 年 12 月至 2015 年 5 月期間，也僅有該段時間收集資訊，自 2015 年 6 月後就沒有透過問卷來收集新答題者的資訊。

但他指出，YouAreWhatYouLike.com 網站的使用規範比臉書規範來得寬鬆，該網站稱「你傳送給 You Are What You Like 的資訊可能被儲存或用於學術與商業用途，也會向第三方團體揭露，例如但不限於研究機構。所有揭露均會以匿名方式進行，且這些資訊不會用以辨識您的身分會其他用戶身份。」

劍橋大學心理測量研究室則澄清，CubeYou 公司的參與僅是建立一個網站，他們先前沒有注意過 CubeYou 公司在部落格上的說法，現在才發現他們有誤導之嫌，將盡速聯絡該公司要求更正，例如「我們沒有與他們一起收集資訊以建構心理測驗模式，我們一向保密自己的預測模式，而且在我們與他們合作之前就已經建立好該模式了。只是聲稱與劍橋大學合作，可以誇大他們與劍橋的聯繫並取得學術界工作的聲望。」