你前世是什麼？CubeYou抓光個資轉手賣 臉書公司看報紙才知道

CNBC 4 月 9 日報導,在 CNBC 知會 Facebook (FB-US) 一家名為 CubeYou 的數據公司通過答題測試來收集臉書用戶數據後,臉書終於暫停了該公司訪問其數據的許可權,在調查結果出來之前,CubeYou 旗下的 App 無法再收集臉書用戶數據。

CubeYou 以誤導的方式,將其設計的測驗標榜為「非營利用途」,但實則他們在收集到數據後便分享給其他公司,操作模式類似先前「劍橋分析 Cambridge Analytica」公司未經授權獲取 8700 萬 Facebook 用戶數據並進行精準政治廣告營銷事件。

與「劍橋分析」公司手法類似,CubeYou 售賣的數據也是由劍橋大學心理測量學實驗室(Psychometrics Lab)研究人員那收集來的資訊。

從 CubeYou 事件來看,這種透過測驗來收集用戶數據並用於營業用途的例子不少見,再者,CubeYou 簡陋的標榜非營利用途就能騙倒臉書,臉書公司甚至需要 CNBC 告知才停止該公司作業,這可看出臉書對其平台此類活動的控制力極低。

臉書線上測試並收集用戶個資的 App 相當常見

臉書駁斥「無法適當監督平台 App」的指控,聲稱他們無法控制業者錯誤標示,產品合作夥伴副總裁 Ime Archibong 發聲明稿表示,「我們嚴肅聲明,我們已進入調查並且暫停了 CubeYou,如果他們拒絕或未通過我們的審核,他們的 App 將被禁止臉書上發布。此外,我們將與英國 ICO(訊息專員辦公室)合作詢問劍橋大學心理測量學實驗室開發 App 的情形,因為劍橋分析公司的事情和這次的事情都跟該學校講師柯根 (Kogan) 有關。」

劍橋分析公司透過劍橋大學心理系講師科根(Aleksandr Kogan)為中間人,商業購買了 5,000 萬「僅限學術研究專用」的使用者個資與社群活動資料,並將之打造成「選戰策略模型」,並投入川普選戰與脫歐公投的選戰使用。

Archibong 聲明稿最後不忘感謝 CNBC 舉報此案例,引起他們的重視。

簡介 CubeYou 手法

CubeYou 通過線上 App 收集了大量用戶數據,這些 App 非常有趣,例如:「You are what you like (你的喜好看出你是怎樣的人)」,通過這個 App,該公司可收集大量用戶喜好數據,並轉售給相對應的廣告公司,其他例如「如果你是女人 / 男人,你會長怎樣」、「你前世是什麼人」等 App 也協助業者收集個資。

CNBC 聯繫 CubeYou,該公司執行長 Federico Treu 回應,公司在設計網站和開發 App 的過程中曾與劍喬分析公司合作,但僅在 2013 年 12 月至 2015 年 5 月期間,也僅有該段時間收集資訊,自 2015 年 6 月後就沒有透過問卷來收集新答題者的資訊。

但他指出,YouAreWhatYouLike.com 網站的使用規範比臉書規範來得寬鬆,該網站稱「你傳送給 You Are What You Like 的資訊可能被儲存或用於學術與商業用途,也會向第三方團體揭露,例如但不限於研究機構。所有揭露均會以匿名方式進行,且這些資訊不會用以辨識您的身分會其他用戶身份。」

劍橋大學心理測量研究室則澄清,CubeYou 公司的參與僅是建立一個網站,他們先前沒有注意過 CubeYou 公司在部落格上的說法,現在才發現他們有誤導之嫌,將盡速聯絡該公司要求更正,例如「我們沒有與他們一起收集資訊以建構心理測驗模式,我們一向保密自己的預測模式,而且在我們與他們合作之前就已經建立好該模式了。只是聲稱與劍橋大學合作,可以誇大他們與劍橋的聯繫並取得學術界工作的聲望。」