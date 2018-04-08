NBA／快艇主場落敗近7年首度無緣季後賽

西區第 10 名的快艇今 (8) 日主場迎戰第 9 的金塊，快艇今天一路屈居下風，但始終沒有放棄，不過最終仍被金塊當家中鋒 Nikola Jokic 攻下 23 分 11 籃板 11 助攻「大三元」，以 115:134 不敵金塊，金塊保住晉級的一線生機，快艇則是近 7 年來首度無緣季後賽。

此役首節快艇就被金塊攻下 26:33，次節雖有追回一點分數，中場仍以 66:58 落後，下半場金塊趁勝追擊一度拉開到 20 分領先，但快艇 Lou Williams 在第三節最後狂砍 11 分，也給比賽留下懸念。

決勝節，快艇以 89:101 落後展開，不過金塊團隊手感依舊火燙，今天全場命中率高達 62.4%，也再次拉開差距，最終比賽失去懸念，以 19 分之差結束。

快艇今天攻下最高 24 分 5 助攻的 Williams 對於無法晉級感到失望，「如果我們全員健康，我們可以輕鬆拿下 50 勝，在經歷這麼多後我們仍拿下過半勝率，只可惜到最後還是失敗了。」

快艇今天賽後確定無緣季後賽，同屬洛杉磯的湖人以西區第 11 名作收，而紐約 2 支球隊，尼克和籃網分別排在東區第 11、12 名，這也是自 1976 年來首次沒有紐約和洛杉磯的球隊進入季後賽。

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