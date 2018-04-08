MLB／費城人打瘋了團隊2發滿貫砲轟垮馬林魚

費城人隊打瘋了，在今（8）日對上馬林魚的比賽中，團隊單場出現 2 發滿貫砲，最後費城人以 20:1 懸殊的比分擊敗馬林魚，這是費城人自 2009 年 4 月 28 日對上國民以來，再度 1 場比賽有 2 支滿貫砲。

Maikel Franco 在 1 局下滿壘時，轟出左中外野方向的滿貫全壘打，4 局下又擊出帶有 2 分打點的二壘安打，單場貢獻 6 分打點，他在近 2 場比賽賺了 10 分打點。

Franco 表示，他只是試著把球撃得遠一點，選好球打，今天打擊起來感覺很自在。

Aaron Altherr 在 3 局下也轟出滿貫砲，4 局下 Carlos Santana 擊出 3 分打點全壘打，Jorge Alfaro 在 7 局下敲出陽春砲，這發全壘打也幫助費城人的得分來到 20 分。

今天費城人先發投手 Vince Velasquez，投 6 局被敲 4 支安打，失 1 分為自責分，送出 6 次三振，收下勝投；馬林魚隊先發投手 Dillon Peters 投 2.2 局，被敲 9 支安打，包含 2 發全壘打，失 9 分都是自責分吞敗。

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