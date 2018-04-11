PVC利差與出貨大增 法人估華夏Q1 EPS至少1元

華夏 (1305-TW) 受惠 PVC 內外銷與其他相關產品銷售暢旺，今年前 2 個月營收年增逾 18%，展望第 1 季，法人表示，PVC 利差較上季大幅擴增，加上印度需求回溫，帶動 PVC 出貨量大增等因素，可望使華夏第 1 季每股純益至少達 1 元。

展望第 1 季，法人指出，相較於去年第 4 季，華夏今年第 1 季 PVC 利差表現大幅增加，且印度需求從 12 月起更為強勁，將帶動 PVC 出貨量大幅成長，另一方面，低價 EDC 料源可望完整反映在華夏的進料成本上。

法人預估，在上述因素帶動下，華夏第 1 季每股稅後純益至少可達 1 元。

展望今年，華夏表示，PVC 行情從去年底起落底反彈，華夏內外銷 PVC 與其他相關產品銷售暢旺，使前 2 月營收較去年成長逾 18%，今年將持續維持 PVC 與 VCM 全能生產，產銷量再挑戰新高，預期今年 VCM 產銷可達 45 萬噸、PVC 產銷則可達 40 萬噸。

華夏去年營收達 147.02 億元，寫新猷，但毛利率與營益率均較 2016 年下降，使稅後純益較 2016 年減少逾 1 成、為 12.7 億元，每股稅後純益 2.58 元，則為歷史次高，僅次於 2016 年的 2.93 元。