中華電、台灣三星推5CA 6月前啟動年底擴及全台逾20個商圈

中華電 (2412-TW)、台灣三星今 (11) 日共同宣布啟動台灣第一個 5CA (5 頻聚合) 服務，預計 6 月底前，率先在全台 10 餘處人潮密集商圈、高鐵車站與沿線啟用，年底前將擴及全台都會區超過 20 個以上的熱鬧商圈、及重點交通路段。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，去年加碼投資，4G 基地台設備數量成長 4 成，可以提供更高的訊務處理量，且已在全台 23 個重點商圈、高鐵全線提供 4CA 與 5CC 服務。

他表示，將在今年 6 月底前推出 5CA 服務，三星 Galaxy S9 系列是目前市場中唯一支援 5CA 的旗艦手機，雙方將聯手在全台 10 餘處人潮密集商圈、高鐵車站與沿線率先啟用 5CA。

台灣三星指出， 在 S9／S9 + 最高下載網速可達 1.2Gbps 的硬體支援下，搭配中華電最高網速 5CA 服務，加上 4X4MIMO、及 256QAM 技術，將提供消費者下載速率理論值直逼 900Mbps 的高速飆網體驗，較傳統 1CC(150Mbps) 快逾 6 倍。

台灣三星電子總經理李廷柱表示，4G 時代，民眾對影音娛樂需求越來越高，全球用戶平均每月使用 10GB 上網流量，因此三星不斷研發新技術，突破網速侷限，與中華電聯手跨入 5CA 服務，將為消費者帶來不同以往的飆網體驗。

中華電指出，在網路端已率先達到支援 1Gbps 的下載速率理論網速，宣告台灣網速正式進入 1Gbps 時代，是邁向 Pre-5G 的關鍵里程碑；除了 5CA 服務預計在 6 月底啟動之外，中華電今日同時宣布，1800MHz 新頻段 C6-1 正式啟用。

中華電表示，今日正式取得 1800MHz C6-1 頻段特許執照，將即刻加入 4G 服務行列，結合 1800MHz 原有 C5 頻段，組成連續頻寬 20MHz，服務效能最高提升 1/3、4G 平均下載網速提升 20%；去年 7 月起獨家推出的 4CA 服務，結合新啟用的 C6-1 頻段，4CA 服務頻寬將更加擴大。

