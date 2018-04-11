強化數位科技應用+深化太陽能產業 中租-KY今年營運聚焦4面向

中租企業今 (11) 日舉行新春記者會，旗下中租 - KY（5871-TW）董事長陳鳳龍表示，展望今 (2018) 年經營策略，將聚焦市場擴充、產品跨國複製、數位科技提高營運效率、深化太陽能產業等 4 個面向，預期今年中租將持續穩健成長。

陳鳳龍表示，在市場擴充策略主要有兩方向，第一擴充市場廣度，將持續在東協市場尋找適合進軍的國家，目前中租已進軍泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓等 5 國，未來將在適當的時機和條件，進軍更多東協國家，其中不排除在越南、馬來西亞增設據點。

第二則為市場擴充深度，陳鳳龍說，台灣市場經營 40 年最為深耕，產品和市場都相當綿密，而中國已進入近 13 年，會持續深耕市場並增加據點和網點，維持每年增設 3 至 4 個據點的速度，估計中租集團總裁辜仲立 10 年前提出 50 個據點的目標，在不久的未來就會達成，且不會只有 50 個據點。

至於東協國家也會落實市場擴充深度，目前在越南有 3 個據點，今年將再增設 1 個據點；馬來西亞目前有 2 個據點，今年規劃增設 2 至 3 個據點；泰國目前有逾 10 個據點，未來也會持續擴充，並盼將東協各國整合為中租的大市場。

產品方面，陳鳳龍表示，中租在台灣累積多年的產品發展經驗，未來也將進行採取多元跨國的複製、學習以及在地化。例如中國大陸、越南的中小企業融資已有相當的融資，後續規劃進入車輛融資業務，而馬來西亞則從車輛融資市場，考慮未來中小企業設備融資、再進入摩托車融資業務。

此外，陳鳳龍指出，數位科技應用也是今年主要經營方針，計畫將客戶案件申請、徵信到簽約等業務流程逐步數位化，目前微型企業案件、數位徵審制度已逐步建立，系統很快就會推出，訴求讓客戶可在 1 到 2 個小時完成授信的決議，希望透過數位科技的應用，來提升經營效率。

中租今年也將深化經營太陽能產業。陳鳳龍說，中租從融資、投資、建廠的角色，將進一步跨到管理領域，其中也計畫建置太陽光電智慧管理系統，例如今年推出的全民電廠，中租扮演 UPC 的平台撮合、營運維護角色，使中租在產業價值鏈中，業務操作更具多元和彈性。

陳鳳龍進一步指出，太陽光電智慧管理系統主要提升發電效能，且也能變成服務產品，此系統可蒐集海量資料，統整各區域的氣象、發電資料等細項資料，並建立光電地圖，未來也能作為投資計算的基礎。