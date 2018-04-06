搶攻美麗商機2018台灣國際美容展設新創專區

▲2018 年台灣國際美容展將在 9 月開跑，今年特設「新創企業專區」，希望尋求更多海外商機。（圖／貿協提供） ▲2018 年台灣國際美容展將在 9 月開跑，今年特設「新創企業專區」，希望尋求更多海外商機。（圖／貿協提供）

2018 年台灣國際美容展將在 9 月開跑，外貿協會表示，該展將邁入第三屆，去年共吸引來自 32 國、1129 名國內外參觀者，前 5 大買主國依序為中國大陸、日本、美國、新加坡及馬來西亞，今年特設「新創企業專區」，希望尋求更多海外商機，預估今年國內外買主人數將創新高。

由貿協主辦的 2018 年台灣國際美容展將於 9 月 13 日至 15 日開跑，是台灣唯一以外銷為主軸的 B2B 專業美容展，今年邁入第三屆，去年展覽吸引來自 32 國、1129 名國內外參觀者，前 5 大買主國依序為中國大陸、日本、美國、新加坡及馬來西亞。

貿協表示，美容產業近年來在其他產業不景氣的情況下，仍一枝獨秀地成長，本展規模及參觀人數也幾乎每年翻倍，預估今年國內外買主人數將創新高。

貿協指出，該展將邁入第三屆，今年特設「新創企業專區」，歡迎 2014 年 1 月後成立的新創企業參加，透過此國際展銷平台，尋求更多海外商機，今年更將在過去累積的基礎下，利用貿協海外 60 個駐點優勢，擴大邀請各國買主來台觀展，並安排參展廠商與國外買主一對一採購洽談媒合服務，可望突破去年來自 8 國買主與參展廠商進行 172 場次洽談的紀錄。

此外，貿協也提到，未來幾年可預見的美容保養趨勢，包含有機產品市場商機前景看好、男性專業保養品及美容相關用品興起、強調個人化的彩妝保養，以及因應現代人生活快節奏所衍生的快速上妝，因此，今年美容展將續辦論壇，邀請更多國內外知名業者及講師，針對上述趨勢及品牌行銷管理、清真認證、國際化妝品法規與技術等議題進行分享。

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