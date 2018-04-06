貿易戰／美國232措施中國向WTO起訴

中國大陸 5 日就美國進口鋼鐵和鋁産品 232 措施，在世貿組織（WTO）爭端解決機制項下向美方提出磋商請求，正式啟動爭端解決程序。

商務部條約法律司負責人就此發表談話指出，美國 232 措施名為維護「國家安全」，實為實施貿易保護主義。美方一方面選擇性地排除部分國家和地區，另一方面對包括中國在內的部分世貿成員實施了徵稅措施。美方的這種做法嚴重違反多邊貿易體制的非歧視原則，嚴重違反其在世貿組織項下的關稅減讓承諾和有關保障措施的規則和紀律，損害了中國作為世貿組織成員的正當權益。

該負責人表示，鑒於美方拒絕根據世貿規則與中方進行補償談判，中方不得不啟動爭端解決程序，捍衛合法權益。

美國 232 調查，指美國商務部根據 1962 年《貿易擴展法》第 232 條款授權，對特定産品進口是否威脅美國國家安全進行立案調查。美國總統川普 3 月 8 日簽署公告，對進口鋼鐵産品徵收 25% 的關稅，對進口鋁産品徵收 10% 的關稅，3 月 23 日生效。

對於中國大陸提出磋商請求，美國已回函拒絕，指其要求磋商之依據並不存在，因為 232 措施係應對進口產品對美國國家安全構成威脅而採行的補救措施，並不屬於防衛協定規範範疇。

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