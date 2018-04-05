宏達電Vive Pro正式出貨 將成4月營收重要動能

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日宣布 HTC Vive Pro 頭戴式顯示器全球正式出貨，一級玩家版也開放預購，由於今年旗艦機尚未發表，預期 Vive Pro 可望成為 4 月營收的救援手，外傳新旗艦 U12 將在 5 月發表上市，將是能否扭轉營收的重要關鍵。

台灣是 Vive Pro 全亞洲首發上市國家，宏達電台灣區總經理陳柏諭今日特別將新機送至全台首位拿到 Vive Pro 的消費者、知名 3C 達人廖阿輝家中，陳柏諭表示，Vive 上市滿兩週年，很高興看到跨產業不同夥伴積極投入，VR 科技也持續進化中，對 VR 未來的發展充滿信心。

宏達電 3 月自結合併營收 27.7 億元，月增 6.13%，年減 46.66%，累計今年第 1 季合併營收為 87.9 億元，年減 39.52%；宏達電首季營收低盪，2 月合併營收 26.1 億元，創下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低，3 月僅因工作天數較多，略有回溫，但仍是低檔的營收水準。

宏達電在智慧手機營運上仍沒有明顯起色，主因今年新旗艦仍未推出，目前僅靠去年的旗艦 U11 + 及年初的中高階手機 U11 EYEs 等撐住營收水準，鎖定中低階市場的 Desire 12 系列近期可望先在歐洲市場開賣，另外，Vive Pro 全球正式出貨，也可望挹注 4 月的營運，等待新旗艦上市。

宏達電指出，慶祝 Vive 上市兩周年， 推出 Vive Pro 一級玩家版，內含 1 個 Vive Pro 頭戴式顯示器，搭配 2 支 Vive 1.0 控制器與 2 個 1.0 基地台，售價為 34188 元 (1099 美元)，今日下午 4 時起在全台 HTC 專賣店及 HTC Vive 網路商店開放訂購。

宏達電表示，Vive Pro 主要鎖定企業及專業玩家，在台灣建議售價為 24988 元，同時 Vive 家用版則調降至 16800 元；與 Intel WiGig 合作研發 Vive 無線模組，預計今年夏天上市。

宏達電去年全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低；去年營業毛利 13.39 億元，毛利率 2.16%，年減 9.91 個百分點；營業損失 174.25 億元，較 2016 年擴大；去年稅後純損 169.05 億元，每股純損 20.58 元，創上市以來虧損金額新高。

宏達電日 k 線圖



