〈觀察〉宏達電Vive找突破口 占據藝術商機灘頭堡

虛擬實境 (VR) 被視為下一個明星產業，尤其在 5G 浪潮推波助瀾下，商機可望引爆，宏達電 (2498-TW) 從遊戲切入 VR 後，逐步往其他領域拓展，7 人團隊 Vive Arts 搶先在藝術領域占據重要地位，商業模式成形，另外，布局已久的醫療、教育等成效也開始浮出水面，VR 將是宏達電未來逆轉勝的重要觀察重點。

宏達電去年每股虧損 20.58 元，創上市以來最大虧損，統計近 3 年合計每股虧損達 52.18 元，3 年虧超過 5 個股本，如何在本業逆轉，除智慧手機之外，Vive 被董事長王雪紅寄予厚望。

宏達電 Vive 布局廣泛，從遊戲、汽車、建築、醫療、教育，甚至跨足藝術領域，去年成立虛擬實境 (VR) 藝術計畫 Vive Arts，ViveArts 團隊目前全球有 7 人，由負責人張忠為帶領，有 2 成員在台灣新店總部、2 名在英國倫敦、2 名在美國舊金山，以新店總部為據點，今年開始交成績單。

張忠為指出，宏達電在藝術領域建立的商業模式領先全世界，透過與全球一流的美術館、博物館合作，由 Vive 提供技術與內容支援，至於分潤的模式則尊重合作對象，可以有授權、付費下載等不同的收費方式；另外，還可以跟畫廊，藝術家合作。

張忠為透露，目前已有 10 件作品在 Viveport 上線，將是未來營收貢獻來源之一，繼與英國倫敦泰特現代藝術館 (Tate Modern) 合作後，下一個合作夥伴也可能是羅浮宮或是其他國際一流美術館。

宏達電切入目前競爭對手較沒有著墨的藝術領域，架構出可行的 B2B 商業模式，搶下灘頭堡，預期今年可望開花結果，在藝術商業領域出現爆發性成長；另外，如北亞區總經理鮑永哲強調，除遊戲領域，包括醫療、建築、汽車、教育等領域的 VR 應用都在發酵中，今年宏達電在 VR 的布局，市場高度期待。