今國道車流最大量避開7大「地雷」路段

清明 5 天連續假期邁入第 2 天，交通部高公局預估今（5）日恐怕會是國道交通量最大的一天，並且公布了 7 大「地雷」路段。高公局呼籲民眾多利用替代道路來避開這些大塞車的路段，或者利用離峰時段來行駛。



高公局公布 7 大「地雷」路段：

國道 1 號

07:00-13:00／南下湖口至新竹系統，行車時間將從 8 分鐘變 24 分鐘，為平常的 3 倍

07:00-14:00／南下彰化至埔鹽系統，行車時間將從 8 分鐘變 24 分鐘，為平常的 3 倍

16:00-20:00／北上西螺至埔鹽系統，行車時間將從 13 分鐘變 54 分鐘，為平常的 4 倍

國道 3 號

07:00-13:00／南下鶯歌至關西系統，行車時間從 14 分鐘變 42 分鐘，為平常的 3 倍

08:00-12:00／南下快官至南投系統，行車時間從 15 分鐘變 45 分鐘，為平常的 3 倍

國道 5 號

06:00-16:00／南下南港至坪林系統，行車時間從 11 分鐘變 55 分鐘，為平常的 5 倍

14:00-00:00／北上頭城台 9 礁溪轉運站至坪林，行車時間從 15 分鐘變 90 分鐘，為平常的 6 倍

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』