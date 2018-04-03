【港股解碼】北京城建（01299-HK）：PPP項目管控趨嚴 我們正好「歇口氣兒」

北京城建（01299-HK）公布全年業績，錄得毛利人民幣13.43億元，按年增21.76%，而綜合毛利率由21.7%降低至19.3%，公司稱主要由于毛利水平較低的工程承包業務比重上升所致。公司總經理王漢軍、董事會秘書兼聯席公司秘書玄文昌以及總會計師肖木軍出席今日業績發布會，以下爲問答實錄：

Q1：公司目前在手的PPP項目有多少？

王漢軍：目前手頭有6個PPP項目，其中2個已進入運營回款期，1個項目在建，3個項目今年將開展，PPP項目方面收入今年會有提高。其中北京順義項目今年6月份全面開工建設，昆明地鐵項目今年下半年開始建設，而南京項目今年10月之後會開工。

Q2：國家發改委對軌道交通建設標准提高，對公司業務有無影響？

王漢軍：國家出台一系列改革政策，控制系統性金融風險，控制地方政府負債，但對我們有益處，經過規範後，政府對項目的保障更強，相信未來PPP項目不會如之前的大規模出現。

軌道交通設計作是我們的核心競爭力，目前我們在手的設計合同額達160億，比2017年完成的收入已經有5倍之多，未來消化這些合同對我們是一個繁重任務。新政策趨嚴對我們業績不但沒有影響，反而在我們承接越來越多業務的壓力下可以喘口氣。

不過從行業來看，未來基礎設施發展仍將是重點，即使個別城市放緩，但行業仍然有很大發展。

Q3：那今年公司是會繼續大力發展新訂單還是消化現有訂單？

王漢軍：以我們的能力和口碑，相信2018年整體設計合同額仍然會增長，我們目前有在挑選優質項目做，以形成了良性循環。

Q4：公司去年新招員工超過600人，未來每年還會招這麽多人嗎？

王漢軍：目前設計任務繁重，我們去年新增600多名員工幾乎全設計人員，因爲國內同行業都是國有企業，並購幾乎無可能，所以我們把重點轉向高校。近兩年招收人員數目會比較大，未來也會繼續招人但不會這麽大批量。

Q5：公司公衆持股量未達25%的最低要求，未來公司有無采取措施達標？

王漢軍：這主要因爲北京基礎設施投資公司對我們的持股量在不斷增加，被列爲關聯方，造成我們公衆持股量不足，目前我們也在積極作溝通，希望能達到聯交所相關要求。但這個量不是很大，不同于老千股。

Q6：公司此前擬發行1.5億A股，集資額約6億人民幣，公司A股上市時間表如何？

王漢軍：根據公司董事會要求，我們30%股份在香港上市，而70%是內資股。今年6月底之前，我們會向中國證監會報送材料，希望一年內能落實。

■ 作者｜鄒舒惠

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