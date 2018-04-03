愛台灣！明安集團加碼在台投資10億元 屏東新廠今動工

明安國際 (8938-TW) 集團陸續加碼在南台灣投資達 10 億元，子公司生產小白球的明揚國際 (8420-TW) 於屏東投資新建廠房工程今 (3) 日動工，預計在今年底前完工，全部工程完工後，明揚的高爾夫球產能將增加 50%，到達一年 1800 萬打。

明揚國際在屏東加工出口區的的投資擴廠案，總投資金額達 5.9 億元，加上該集團去年底在高雄投資興建 1000 坪的研發大樓，兩者的總投資金額達 10 億元。明揚的擴廠預計分 5 年投入，預計完工後將增加明揚的年營收達 7 億元，也將增加在地的 100 人就業機會。

明揚的擴廠案，主要因應高爾夫球產業市場變化，明揚規劃以本次擴增廠房，提前針對 3-5 年市場需求進行布局，積極拓展目前佔有率較低但深具未來發展潛力的高爾夫球球種，例如 PU/TPU 球的開發。此外，隨著智慧製造、工業 4.0 等生產概念席捲全球。

明揚主管指出，未來新廠將導入新型自動化生產製程，並將積極投入產官學合作，充實設備數據輸出及分析的軟實力。明揚也期望能藉由二期新廠作為示範場域，逐步將智慧製造經驗移轉至本廠，最終建置一體化之智慧製造系統，提升公司整體競爭力。

明安集團的明安公司已正式獲得美商蘋果公司列名為前 200 大供應高，明安去年底在高雄投資興建占地 1000 坪的研發大樓，投資金額達 4 億餘元，預計在今年 8 月完工啟用。

明安近年來複合材料的製程創新與應用日趨多元，除了服務既有運動休閒領域與消費性電子產業的客戶，集團這幾年積極跨足其他事業領域的發展，為強化企業的競爭優勢，引進先進製程與投入新興材料的研發應用；為解決現有研究創新場域的空間明顯不足，以及資源整合的考量，興建研發大樓。

而明揚國際則是在 2011 年設立在屏東加工出口區的高爾夫小白球廠，目前年產能為 1200 萬打，預計在 5 年完成二廠的全部擴建後，年產能增加 50% 到 1800 萬打。

明揚國際去年財報營收 14.77 億元，毛利率 7.95%，年減 8.62 個百分點，稅後純益為 976 萬元，年減 91.13%，每股純益為 0.19 元，主要受匯率、國際橡膠原料大漲近 5 成及一例一休所造成的人事成本增加，形成全年獲利大幅衰退的局面。

明揚國際董事會決議，對去年股利擬配發每股 0.5 元，訂 5 月 25 日召開股東會。