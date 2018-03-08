〈蘋果新供應鏈出爐〉明安不評論 晶技重申仍是供應鏈成員

蘋果前 200 大供應鏈今 (8) 日公布名單，其中新入列廠商包含明安 (8938-TW) 等相關廠商，而原本是供應鏈的晶技(3042-TW)，卻意外不在名單中，對此明安不對蘋果內容評論，晶技則強調仍是供應商，法人解讀恐因單價較低，因此金額無法排進前 200 大廠。

新列入蘋果供應的明安，公司方面表示不對蘋果的此內容進行評論，法人認為，明安除高爾夫球頭之外，並具備碳纖維、鈦合金等複合材料等製程及實績，明安國際打入蘋果供應鍊應與複合材料零組件有關。

此外，生產石英元件的台灣晶技 (3042-TW) 也未在此次蘋果公布 2018 年前 200 大供應鏈名單中，但晶技確定為蘋果等供應商，至今仍持續對蘋果供貨中，業界指出，蘋果 200 大供應鍊的排名，可能以供貨金額進行排序，由於石英元件單價低，在蘋果產品走向高價化及產品設計結構改變，造成晶技因供貨金額相對較低，排名遭高價零組件廠擠出 200 名之外，因此未見於此一供應商名單。

業者指出，在蘋果此一前 200 大供應鍊名單中，就石英元件廠來看排名全球第一大的石英元件廠 NDK 也未入榜，KDS、Epson 等石英元件業者均未入列，唯一入列的日本京瓷，但是日本京瓷除生產石英元件之外，生產項目還包括其他的被動元件。

至於台廠的蘋果光學元件供應廠，則仍以大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 為主，引起矚目的新入列的白金科技，白金科技為設立林口華亞科技園區的廠商，色彩補正玻璃 (藍玻璃)、光學低通濾波片、視覺模擬濾光片、紅外光穿透濾光片、玻璃粉等光學組件。