【永豐期貨】台指選擇權盤後－美國科技股重挫 台股力守半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 80 點至 10783 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 38.53 點，電子期逆價差擴至 - 2.19 點，金融期逆價差擴至 - 4.3 點。現貨部分，三大法人賣超 102.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2033 口至 6236 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1677 口至 47464 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2011 口至 13349 口。

週一美國科技股領跌重挫，原因包括美國總統川普再度以推特批評亞馬遜的納稅問題、蘋果恐不再採用英特爾的晶片，四大指數收黑，標普 500 指數收盤跌破 200 日線，為 2016 年 6 月以來首見，週二亞洲股市全面下跌開出，台股跳空開低後一度大跌百餘點，所幸盤中半年線支撐效應浮現，指數收斂跌幅反彈。盤面上前 50 大權值股跌多漲少，台積電與鴻海均下跌 1%，反倒大立光開低後收斂跌幅力守平盤，而離岸風力發電、生技、記憶體等題材類股則仍有逆勢上漲的表現。終場加權指數下跌 66.74 點至 10821.53 點，成交量能 1162.38 億，較前一日增加 129.37 億。技術面來看，週二日 K 連二黑 K 並留下空方缺口，目前多方力守半年線支撐，型態維持三角收斂格局，未來清明連假期間，中美貿易相關互動以及美股走勢都有可能成為假期後台股表態的關鍵。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買賣權未平倉最大量由 11200~10200 擴大至 11300~10200 點，不過從 OI 增減可看出買權 11200 與 11300 的合約都呈現減少，有向下方 11000 與 10900 移動跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.50 連續三日下降至 1.35，籌碼面偏多架構持續降溫。買權平均隱含波動率由 13.71% 升至 14.68%，賣權平均隱含波動率由 19.89% 升至 20.78%。選擇權整體狀況顯示市場對未來指數看法較趨保守。

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