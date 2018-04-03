【日盛投顧】指數開低走高，靜待節後人氣回籠

◆盤勢分析

1. 因中國宣布關稅報復，加上美國總統對再度抨擊亞馬遜等影響，美股四大指數呈現重挫，跌幅介於 - 3.9%~-1.9%，連動周二亞洲股市全面走弱。台股開盤下跌 113 點，盤中最低 10775.4 點，創近五日最低價位後，隨即逐漸回穩，但因長假前買盤縮手，指數在 10,800 點附近窄幅波動，最終指數下跌 66.74 點，跌幅 0.61%。小型個股相對較有表現，OTC 指數微跌 0.16%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股持續在 10,750~11,000 點區間震盪，惟月、季線仍維持上揚趨勢。

(2) 量能：清明長假前成交量能不足，靜待節後人氣回籠。

(3) 技術指標：9 日 KD 指標 K 值再度轉為向下，短線震盪整理，且周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 104.27 億元；外資 - 86.66 億元、投信 - 7.72 億元、自營 - 9.89 億元。

權值股表現疲弱，風電、工具機小型股活耀

1. 電子類股

(1) 矽晶圓：

國際半導體產業協會表示全球半導體需求上揚，雖然日本、台灣、德國等矽晶圓廠已持續擴產，但仍難解供給不足現象，預估今年矽晶圓報價漲不停，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶股價持續走高。

(2) 二極體：

電子元件漲價趨勢延伸至二極體，2434 統懋公布 2017 年每股虧損 1.83 元，周二股價利空不跌；2481 強茂融券最後回補，股價盤中漲停；5425 台半維持紅盤。

2. 非電子類股

(1) 工具機：

工具機大廠 2049 上銀受惠於智慧自動化需求暢旺，毛利率持續大幅提升，每股純益由 2016 年的 4,83 元大增至 9.77 元，隨著新產能及新產品陸續開出及量產，市場預估 2018 年每股純益上看 16 元以上，股價一路震盪走高；同業 1597 直得股價則再創波段新高、1590 亞德客 - KY 股價則相對抗跌。

(2) 風電：

政府主導風電政策，加上與中美貿易戰無關，風電題材持續發酵，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構、1519 華城、5512 力麒、2208 台船周二震盪走高。

(3) 生技：

股價低基期優勢，6497 亞獅康 - KY 赴美申請存託憑證，股價逆勢漲停；帶動 1760 寶齡富錦、3205 佰妍、4198 環瑞醫、4745 合富 - KY 股價持續走高。