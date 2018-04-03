【華冠投顧】 林驛銘:美股重挫，台股抗跌，清明連假過後多空對決!

清明節連假前最後交易日，台股受美股重挫，指數開低震盪，大盤加權指數收盤跌幅收斂下跌 66 點，以 10821 作收，守住 10800 點整數，成交量 1161 億元，價跌量增格。

台股清明長假效應，缺乏買盤，又逢中美貿易戰，美股重挫，科技股領跌影響下，大盤指數跳空下跌震盪，電子指數跌 0.89%，金融指數跌 0.45%，傳產指數跌 0.19%，OTC 指數跌 0.15%。下跌檔數多於上漲檔數，不過有 29 檔股票漲停。整體而言台股仍在收斂三角型區間箱型內累積能量，連假後能量將釋放，但要提醒: 台股整個三月份融券餘額大減 27 萬張，融資餘額增加 82 億元，三大法人賣超 720 億元，顯示籌碼流向散戶手中，隨著融券強制回補高峰漸近尾聲，清明節過後停券期也將陸續結束，請小心: 軋完空單後反殺多! 生醫，風電，中小型股為盤面焦點! 生醫股有政策利多護航下輪動輪漲，包括科妍 (1786)，益得(6461)，保瑞(6472)，寶齡富(1760)，達爾膚(6532)，慧智(6615)，生華科(6492)，商之器(8409) 等漲停! 台微體 (4152)，亞獅康(6497)，益安(6499)，健亞(4130)，順藥(6535)，安成藥(4180) 等大漲風電股上緯投控 (3708)，中鋼構 (2013)，華城 (1519) 漲停! 其它強勢股包括無敵 (8201)，中電(1611)，隆大(5519)，富旺(6219)，普格(3073)，歐買尬(3687)，統懋(2434)，亞力(1514)，彬台(3379)，昇銳(3128)，台船(2208)，神盾(6462)，寶島極(3115)，大毅(2478)，宏洲(1413)，智冠(5478) 等逆勢抗跌漲停表現亮眼。

清明節後選股方向請鎖定具題材，生技以及三月公佈營收表現亮眼個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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