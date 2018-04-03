〈房產〉中大型建商爭插旗 三重仁義段重劃區建案陸續浮出檯面

自住客的剛性需求當道，重劃區不約而同聚焦主打中低總價產品，新興的新北市「三重仁義段重劃區」也因包括東森、茂德、元利、寶佳、欣巴巴 (9906-TW)、達麗 (6177-TW) 等中大型建商插旗而引起矚目。

目前三重仁義段重劃區也和板橋江翠北側重劃區、土城暫緩發展重劃區、新店中央新村北側重劃區，同列為建商推案等新戰場，其中東森建設首發個案「日日東森」，已將在三重仁義段重劃區推出，將以 4 字頭推出，預估總銷達 15 億元。

東森建設總經理賴建程表示，三重仁義段重劃區基地方正，每一建築基地約 400-500 坪，對於中大型建商極具吸引力，目前已有超過 10 家建商卡位、陸續掛上建照，東森建設、茂德將在今年率先推案，該重劃區房價將以 4 字頭登場，相比新北市正火紅的江翠北側、土城暫緩發展、中央新村北側重劃區，三重仁義段重劃區擁有舊市區便利性、人潮聚集，其周邊可說是各重劃區中商圈機能發展最完善，帶來強勁「結市效應」。

目前除了建商搶卡位三重仁義段重劃區之外，零售業「全聯」決定在重劃區搶攻大型店面商場，全聯 3 月已提出三重分店新建工程建照申請，估計未來也將帶動此區店面和商場聚集、提升租金效益，掀起當地一股假日商場購物熱潮。

三重仁義段自辦市地重劃區，位於三重區高速公路北側，正臨仁愛街與環河北路二段，面積 22.28 公頃，緊鄰三重區熱鬧的五華街、自強路、仁義街與龍門路，當地人口密集，傳統市集、家樂福商場、店面及餐廳林立，周邊 8 成為舊公寓，但已有 10-15 年沒有大型新案推出。