〈房產〉京華城案將採國際標 戴德梁行：初估土地值406億元起跳

台北市東區八德路京華城土地開發案預計將採國際標方式進行，受委託推廣的戴德梁行表示，此案應依規定爭取 30-40% 住宅的興建許可，目前初估土地價值應由 406 億元起跳。

對於市場傳出京華城土地將出售且價值超過 500 億元，戴德梁行指出，京華城的股東內有 11 家上市公司，但股東間對京華城未來營運方向是自建、合建或出售有不同意見，目前未定案。

戴德梁行也強烈建議京華城股東無論採取何種方案，都應該依規定提出申請解除使用限制，因為依照台北市的法規及慣例，商三使用分區應可爭取容積率中 30-40% 住宅的興建許可。

戴德梁行以興建頂級商辦為目標試算，市場頂級辦公樓現況合理平均租金每坪 2650 元，以 3% 投報率計算建坪單價約 106 萬元，扣除興建成本每坪 15 萬元，土地面積 4986 坪 (以 560% 容積率計算)，每坪價格應為 815 萬元，依目前不動產交易市場較低的情況下，土地總值約 406 億元。

同時，戴德梁行認為，日後實際開發時若可允許 30% 的住宅使用，依目前商辦與住宅價格每坪價差約 20-30 萬元計算，銷售額約可再增加 26-40 億元，另一方面也可降低買方投資成本。

戴德梁行總經理顏炳立表示，京華城這塊地當初興建時地下室深達 8 層，未來的買方可以減少營建成本，不用苦惱開挖的土方何去何從，若再加上住宅樓地板面積增加，土地價值有很大成長空間。