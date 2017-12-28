三大重劃區 明年新北住宅推案重大交戰區

住展雜誌統計， 2018 年新北市會有新店中央新村北側、三重仁義段，以及龜山 A7 站等三大重劃區加入戰局，三個重劃區面積合計近 250 公頃，將成為明年眾案聚集的推案區。

在這三大重劃區中，以中央新村北側 (含十四張) 重劃區最熱門；該重劃區面積約 39.8 公頃，距北市近，北鄰環狀線十四張站、南近小碧潭站，又具有水岸等利基，吸引上市櫃如宏普 (2536-TW)、長虹 (5534-TW)、國建 (2501-TW) 與大陸建布局，未上市則有國美、茂德等建商插旗。

除了各路建商紛紛搶進，海悅、甲山林、新聯陽與創意家等四大代銷也連袂進軍中央新村北側，各都已承接新案，預計明年公開。各大建商、代銷全聚集於同一塊重劃區短兵交接，屬近年少見的現象。

推案搶頭香的是應是茂德機構「波爾多」，預計明年第一季開賣，總銷達百億元，是重劃區第一案、也是第一個量體達 100 億元的建案，接著則有國美、全陽、九昱建設等建案將公開。估計央北重劃區明年建案成交價，低可見 4 字頭，高價案則可能拉到 60 萬。

三重仁義段是自辦重劃區，位在高速公路北側、重陽重劃區南側，大約從仁愛街到環河北路這一塊區域，西南側近國道三重交道、東面淡水河。目前開發進度最快的也是茂德機構，第一件建案已在潛銷，預計明年才會公開。

桃園龜山 A7 站重劃區是公辦重劃區，第一期重劃面積約 186.4 公頃，占地廣大，其中以鄰近機捷 A7 站旁的地點位置最佳，遠則延伸至龜山舊市區，住展預估成交價以 2 字頭居多。

A7 站重劃區明年才會出現首宗建案，目前進度較快的是寶佳與富宇，其中寶佳更是該重劃區的大地主，未來推案規模將不小。另，上市建商遠雄除布局重劃區內土地外，更搶先一步 A7 站出口附近推出新案「遠雄新未來」(非重劃區內)，提早炒熱 A7 站重劃區話題。