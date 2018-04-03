【異動股】環保板塊快速反彈沖高 中環環保(300692-CN)率先漲停

早盤，環保股盤中快速沖高，截止發稿，中環環保(300692-CN)率先漲停報40.14元，鵬鹞環保(300664-CN)漲4.02%報21.99元，上海洗霸(603200-CN)漲4%報39.00元，海峽環保(603817-CN)漲3.09%報10.33元，高能環境(603588-CN)、聯泰環保(603797-CN)、東江環保(002672-CN)、中電環保(300172-CN)、德創環保(603177-CN)等多股漲超2%。

4月1日-4月15日，環保稅迎來首個征稅期。4月1日是中國環境保護稅征收首日，巴斯夫新材料有限公司資深總監張理當天從上海浦東新區稅務局工作人員手中，接過上海市開出的首張環境保護稅稅票。這也是中國首張環境保護稅稅票，标志着環境保護稅在中國順利實施。

山西證券認為，費改稅一方面加強了監管力度，強調排污企業必須及時足額申報繳納環保稅;另一方面通過稅收優惠促進企業優化生産工藝，減少污染物排放，利好工業環保板塊。

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