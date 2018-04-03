【港股解碼】TCL多媒體集團年報淨利大增350.8%

在全球電視需求相對疲軟，行業競爭較激烈，原材料價格上漲的背景下。TCL多媒體（01070HK）集團2018年03月29日公佈2017年度業績報表，營業收入同比增長22.4%，淨利潤同比增長350.8%，主要由於集團海外市場電視銷售量大幅增長以及上游原材料價格四季度出現下滑導致。TCL多媒體集團股價開盤聞訊逆勢大漲。

海外市場表現亮眼

1.中國市場：行業競爭激烈，集團堅持精品戰略，持續優化產品組合，全年LCD電視銷售量同比微跌2.7%至916萬臺，遠優於行業平均水準跌幅的8.5%。

2.海外市場：主要受制於北美、巴西等市場的銷售量提升，電視機銷售額同比大幅提升33.5%至1407萬臺，營業額同比上升50.9%至209.5億元。智能電視機銷售量占比由2016年的58.2%上升至2017年的77.6%。

3.互聯網市場：截至217年12月31日TCL智能電視機累計啟動用戶總數為2354萬，日均活躍用戶數量為1081萬。集團加快互聯網商務業務模式得轉化，實現營業收入1.4億元，同比大增94.6%。在這一塊基數占比較少，後期開發空間較大。

4.研發投入：集團在這塊看得較重、投入較多，效果相對明顯。如2017年推出的量子點技術電視機產品XESS X2以及X3系列、黃金曲面電視、P6超清薄電視機等展現了集團在智能產品領域上的創新能力，使集團的技術保持的相對領先位置。

（數據來源：TCL多媒體2017年報）

綜合來看集團產品在全球電視機相對疲軟的情況下，保持營收及淨利潤雙雙增長、市場佔有率保持在相對較高位置、產品競爭力突出，主要得益於集團強大的研發支撐；海外業務擴展迅速；業務創新能力較強等因素。我們看完集團的業務，再回過頭來看看財務重點專案。

應收賬款占比淨資產達84%

集團液晶電視機（LCD）銷售量2323萬臺，同比增長16.4%；營收增長22.4%達408.2億港元，創歷史新高；淨利2017年同比大增350%，主要是因為公司2016年淨利潤1.77億港元，基數相對營收較低導致。

（數據來源：TCL多媒體2017年報）

毛利潤：全年集團毛利潤由2016年的17.4%下跌至15.4%,主要是由於上半年原材料屏價上漲以及業務領域占比變化造成毛利的下滑。仔細看看集團第四季度毛利由第三季度的14.2%迅速回升至16.6%，主要是因為下半年原材料價格出現下滑增厚毛利，那麼2018年上游的原材料屏價的變化能否保持穩定或者持續下跌這就是需要我們密切關注的了。

淨利潤：仔細閱讀財務報表就會發現集團的營業收入達408億元，而淨利潤才只有區區的8個億，淨利潤率不到2%。這也是從側面揭示出公司所處的行業競爭相對激烈，產品面臨天花板，行業壁壘不高，需要打價格戰維持產品在市場的地位，而公司的淨利潤則苦苦掙扎在盈虧線附近。

集團對上游的原材料沒有定價權，價格只要稍微有點變化，對於集團的毛利潤及淨利潤影響較大，對上游原材料價格變化的敏感度相對較高，導致集團的淨利潤不穩定。

應收賬款：集團2017年應收賬款為64.6億，2016年為51億，2017年的淨利潤才8個億，應收賬款卻增加了13.6億，也就是說賺的錢都成了應收賬款而集團的經營現金流卻還是負的，這點需要注意。

（數據來源：TCL多媒體2017年報）

護城河較窄

集團主營業務主要集中在電視機製造銷售上，是典型的製造業，毛利潤和淨利潤都不高，但是產品佔有率及技術的先進性在同行業保持領先位置，而產品在行業的競爭力需要保持技術的先進性以及價格的適中或低廉才能保持。

集團需要保持較高的研發投入，需要一批優秀的研發人員，這樣才可以是產品保持強大的競爭力，但是這中間具有較多的不確定性，一旦研發投入不夠或者方向不對，則會使產品喪失競爭力，繼而影響淨利潤。整體來看集團的護城河不夠寬，那麼該給企業多少倍的估值呢？

集團2017年實現營收408億，淨利8個億，每股收益0.34，每股淨資產為3.27，2018年03月28日股價的收盤價為3.62，對應的市盈率為10.6，市淨率為1.1。由於集團為製造業低毛利、低淨率等緣故，合理的市盈率應該是保持在8-15倍之間。

作者：鄭鵬超

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)