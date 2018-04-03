沃爾瑪首家智能超市「惠選」於深圳開業 年底前目標再增5家

《北京商報》報導，全球最大傳統零售業者沃爾瑪 (Walmart) 日前在深圳開出首家智慧門市「惠選」超市。透過應用互聯網和資訊管理技術提高服務效率、改善顧客購物體驗是惠選超市的發展方向。到今年底沃爾瑪計畫再開 5 家惠選超市，分別位於深圳、廣州和東莞。沃爾瑪首家惠選超市落戶的位置非超商慣常所選擇的城市中心或者繁華商貿區，而是選擇居家人口較密集的居民社區。門店營業面積約 1200 平方米，販售商品品類別達 8000 多種。其中，冷藏蔬菜、生鮮水果和速凍食品類均被擺放在門市前側的顯著區域。



沃爾瑪對此表示，這些新的擺放位置調整是為了讓消費者只需走進門市，即可快速完成一頓晚餐的食材採購。此外，惠選超市內設置「即煮即食」品類區，包含酸菜魚、爆炒花甲 (蛤蜊) 等「網紅」菜系，消費者將打包好的商品買回家後，透過簡單加工即可食用。



在惠選超市門市開出的同時，也同時接入京東到家，7000 多種商品在京東到家同步上線，2 公里內最快 29 分鐘送達。據了解，與實體門店同步上線的 7000 多種商品中品類涵蓋生鮮、熟食、烘焙、糧油副食、家居生活、護膚美妝、速凍食品和酒水飲料等，其中生鮮品類達到 750 多種。同時，為了實現線上線下的融合，惠選超市採用電子標籤，由後台系統統一操作變價。



沃爾瑪表示，電子標籤可以實現以近乎即時的方式更新單個標籤資訊，這讓店內的幾千種商品線上線下同步調價具有可操作性，店裡近 90% 以上陳列的商品都可以線上選購。



據沃爾瑪數據顯示，試營業首日，惠選超市完成京東到家線上訂單超過 1000 筆。



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