美國信用卡債務再創新高 學生貸款、車貸亦持續強勁

摘要：去年 12 月，美國新增消費信貸規模在 184.5 億美元，年增 5.8%；信用卡債務繼續增加 51 美元，刷新紀錄新高。美國 12 月儲蓄率已經降至 2.4%，創下 2005 年 10 月以來的新低。

習慣於「花明天的錢」的美國民眾，正在背負越來越多的債務。

聯準會周三公布的報告顯示，去年 12 月，美國新增消費信貸規模在 184.5 億美元，季調後 3.84 兆元，年增率增長 5.8%。該報告不覆蓋房貸。

這一數字雖然小於預期的 200 億美元，但仍然可觀。其中 51 億美元屬於循環債務（多為信用卡債務），年增率增長 6%；133 億美元屬於非循環債務（學生貸款、車貸等），年增率增長 5.7%。

12 月的消費信貸增速較 11 月顯著放緩，尤其是信用卡債務的增速，不到 11 月年增率增速的一半。此前 11 月信用卡債務大增，引發市場強烈關注。

由此，新增的 51 億美元信用卡債務，繼續刷新整體信用卡債務規模的新高，來到 1027.9 兆美元。非循環債務也在持續擴張，整體規模同樣來到新高的 2.813 兆美元。

信用卡債務規模持續上升

消費一直是美國經濟增長的關鍵引擎，隨著經濟持續增長，消費者擴張個人債務的難度也越來越低。

和債務上升對應地，美國 12 月儲蓄率進一步降至 2.4%，跌破 2007 年 11 月的低點，創下 2005 年 10 月以來的新低。

不過，股市大幅下滑和聯準會上調利率，有可能會抑制消費者擔負債務的信心。

還有分析師擔憂壞帳問題。「雖然總體家庭負債表的狀況尚屬良好，但非抵押貸款的信貸質量在下降，消費信貸質量最高的那些日子已經過去。我們持續關注低收入的消費者，他們的壓力日漸顯著，也就是說，更低的稅負有可能會進一步惡化信貸質量。」摩根士丹利美國首席經濟學家 Ellen Zentner 在報告中指。

不過，考慮到同步增長的經濟和收入，風險或許仍在可控範圍。此前 11 月美國民眾信用卡債務超過 2008 年 4 月房地產泡沫破滅前的高位，瑞銀分析師就提到，目前信用卡債務與 GDP 之比約為 5%，而當年是 6.5%，所以不會像十年前那樣構成經濟風險。

『新聞來源／華爾街見聞』