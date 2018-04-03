A股市場稀有資產 大摩對首批獨角獸CDR估值樂觀

中國國務院上周五 (3 月 30 日) 發布中國預託證券 (CDR) 試點通知，摩根士丹利發表報告預測，不排除首批 CDR 最早將在第 2 季末推出，較該行預測的下半年更早。

香港《明報》報導，大摩報告指出，根據最新通知，符合發行 CDR 條件的公司已由 8 家降至 5 家，包括阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊(0700-HK)、百度(BIDU-US)、京東(JD-US) 和網易(NTES-US)，首批最多 2 家或 3 家。

CDR 發行模式至今仍未敲定，大摩估計只有 2 種方式﹕1) 發行新股；2) 利用舊股進行轉換，並預計每家公司 CDR 發行量將不高於已發行股份 5%。該行指出，由於目前 A 股及海外市場資本管制存在差異，相信股份與預託證券間不太可能完全轉換。

不過，大摩對這批「獨角獸」(估值逾 10 億美元的未上市公司)CDR 的估值樂觀，因這批 CDR 是 A 股市場的稀有資產，而且 A 股對成長股的平均估值亦高於境外市場。

該行認為，當其他條件不變的情况下，如果騰訊 CDR 較其 H 股的溢價達到足夠高水平，通過互聯互通買入騰訊進行套戥的資金甚至可能會因此增加。

據《第一財經》引述消息人士報導，中信和中信建投正分別牽頭推進阿里和京東發行 CDR 回歸 A 股事宜，並預期 2 家公司 CDR 最快可能今年第 3 季問世。

此外，中金公司根據 IT 桔子等協力廠商資料粗略篩選出，約 35 家有望符合以「中國信託憑證」(CDR) 方式回歸 A 股上市公司，其中 5 家為紅籌股 (中概股 4 家、港股 1 家)，「獨角獸」企業 30 家，這 35 家公司目前的市值超過 10 兆元 (人民幣，下同)

具體名單：5 家紅籌股為阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK)、百度 (BIDU-US)、京東 (JD-US)、網易 (NTES-US)。

30 家「獨角獸」為小米科技、螞蟻金服、滴滴出行、美團點評集團、今日頭條、陸金所、菜鳥網路、寧德時代、快手、DJI 大疆科技、京東金融、微眾銀行、愛奇藝、鏈家網、口碑網、餓了麼、摩拜單車、ofo 小黃車、聯影醫療、威馬汽車、蔚來汽車、WiFi 萬能鑰匙、優必選科技、魅族、柔宇科技、美麗聯合集團、易商、同程藝龍集團、車好多 (瓜子 & 毛豆)、銀聯商務。