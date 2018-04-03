3月重卡銷售13萬輛創新高 産業鏈公司有望受益

據第一商用車網4月2日消息，2018年3月，中國重卡市場共約銷售各類車型13.2萬輛，比去年同期的11.46萬輛增長15%，刷新了曆史紀錄。3月-5月工程車需求旺季結束後，市場很可能從今年6月份就出現大幅下滑，這一方面是由于去年同期基數太高;另一方面，也是由于迅速下滑的牽引車需求難以支撐下半年的市場預期。

第一商用車網分析認為，推動3月份市場同比增長的原因，主要就是固定資産投資的拉動，以及由于對市場看好所進行的庫存備貨。3月初開春以來，大量基建工程陸續開工，為以自卸車、攪拌車為代表的重型工程車輛帶來了傳統旺季的“春天”。

據悉，一汽解放、東風商用車、中國重汽和陝西重汽等主流重卡整車廠商設定2018年銷量目标均不低于2017年，同時産業鏈調研顯示核心零部件濰柴動力和威孚高科等公司2018Q1排産飽滿，行業對全年銷量不悲觀。機構分析，重卡市場回暖，重卡消費升級、基建投資增長、環保政策趨嚴、更新換代需求和一帶一路帶來的海外需求等多方面因素疊加，2018年重卡全年銷量有望維持高位運行，産業鏈龍頭濰柴動力(000338-CN)、威孚高科(000581-CN)和中國重汽(000951-CN)等。

來源：財聯社

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