大陸投行：吃CDR大餅看實力 兩極化加決汰弱留強

中國國務院上周五 (3 月 30 日) 公布創新經濟企業及 CDR(中國預託證券)的新股發行政策，為新經濟獨角獸及紅籌企業回歸 A 股開綠燈，預期首批 CDR 發行規模約為 1000 億元 (人民幣，下同)，相當於去年全年新股上市總量的 4 成以上，市場預計首批 CDR 最快第 3 季出籠，令證券商受惠，料有助提升收入。

不過，有投行人士認為，要先吃 CDR 大餅的，CDR 存託人必須擁有較強跨境業務能力，完善風險、業務體系，而未來大陸投行會兩極化發展，勢加快汰弱留強局面。

《星島日報》引述大陸投行人士表示，今年下半年可望有首家新經濟企業的 CDR 和 A 股 IPO 出現。因試點企業出來後，仍須一系列配套制度落實，故需時間準備，參考監管機構近期對四新企業上市工作的高效程度，認為第 3 季推出機會較大，從監管的角度看，穩步有序推進更為重要。預計最快下半年會推出首批存託憑證，料首批規模或在 1000 億元左右，料最快可能在 6 月就會有公司提出申請。

不同規模的證券商在新一輪 CDR 競爭中，規模及實力較小的投行，可能被愈拋愈遠，投行汰弱留強局面勢必加快。投行競爭將走向兩極化，一是大型綜合類投資銀行，為企業提供上市、再融資、發債、並購等綜合金融服務，二是精品投行，將助企業顯現其企業價值。

廣發證券發表的報告指出，CDR 發行對證券商綜合素質要求較高，需要運作有國際化業務的能力與較完善的客戶服務產業鏈，A 股 CDR 的發行主要增厚頭部券商的淨利潤。

華泰證券認為，綜合實力比較強、在境外有分支機搆的證券公司將具備較大競爭優勢，有望獲得業務的先發及主導權。參考美國經驗，發行存託憑證上市費用較發行普通股更高，有望增厚券商承銷及交易佣金收入。