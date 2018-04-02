中金：BATJ等約35家企業或入圍CDR試點 估值逾10兆人民幣

中金公司根據 IT 桔子等協力廠商資料粗略篩選出，約 35 家有望符合以「中國信託憑證」(CDR) 方式回歸 A 股上市公司，其中 5 家為紅籌股 (中概股 4 家、港股 1 家)，「獨角獸」企業 30 家，這 35 家公司目前的市值超過 10 兆元 (人民幣，下同)

具體名單：5 家紅籌股為阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK)、百度 (BIDU-US)、京東 (JD-US)、網易 (NTES-US)。

30 家「獨角獸」為小米科技、螞蟻金服、滴滴出行、美團點評集團、今日頭條、陸金所、菜鳥網路、寧德時代、快手、DJI 大疆科技、京東金融、微眾銀行、愛奇藝、鏈家網、口碑網、餓了麼、摩拜單車、ofo 小黃車、聯影醫療、威馬汽車、蔚來汽車、WiFi 萬能鑰匙、優必選科技、魅族、柔宇科技、美麗聯合集團、易商、同程藝龍集團、車好多 (瓜子 & 毛豆)、銀聯商務。

2017 年新股發行 438 家，共計募資 2300 億元。金融界網站引述中金公司表示，新股市場正逐步邁向「精品化」方向，假設未來這 35 家試點企業募資比例與阿里巴巴發行 ADR 時相若，粗略估算募資需求在 1-1.5 兆元左右。若這些企業在未來 3-5 年陸續登陸 A 股市場，每年新增的融資需求或在 2000-3000 億元左右。

中金公司分析，雖然巨型創新性企業登陸或回歸 A 股期間單體募資額相對較高，但在 2015 年底 IPO 繳款制度修改之後，大型 IPO 上市對於短期資金面的影響程度有限。但政策效應已在 A 股市場引發波動，已上市的新經濟類股受到投資人追捧。

中長期來看，分析指出，增加對新經濟類公司融資的支援將加速新老經濟結構轉型，高品質、「旗艦」性質的 4 新類海外中資股在 A 股上市，也將有助於理性引導成長股估值，成長股內部將優勝劣汰、表現分化。具體影響的大小與效果快慢將視 CDR 上市的規模、節奏以及具體引入規則等方面的情況而定。

CDR 試點企業要求：

行業：互聯網、大數據、人工智慧、軟體和集成電路、高端裝備製造、生物醫藥等。

門檻：1. 已在境外上市企業，市值至少 2000 億人民幣。2. 尚未在境外上市的創新企業，最近 1 年營收至少 30 億元人民幣，估值至少 200 億人民幣。

同股不同權：若存在投票權差異、協議控制架構或類似特殊安排，應在招股公開發行文件披露相關情況。

試點方式：1. 試點企業可選擇申請發行股票或預託證券上市。2. 集資所得資金可以人民幣形式或購匯匯出境外，也可留存境內使用。