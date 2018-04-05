〈Q2產業景氣展望〉電子業淡季 光學業指望車用需求與中國手機市場動能

第 2 季進入電子產業的淡季，光學產業也受影響，證券分析師黃漢成說，今年電子業第 2 季淡季將特別明顯，手機應用鏡頭組裝在蘋果 iPhone 需求減弱之後，目前各廠寄望中國大陸品牌手機新機陸續推出後的訂單動能；而車載鏡頭則是光學元件業者陸續取得認證後，第 2 季可能展現爆發力的重點產品。

股王大立光 (3008-TW) 去年股價一路走揚，最高價一度達 6075 元創台股新紀錄，但值得注意的，大立光今年以來因蘋果下單減少，營收持續下滑，2 月營收創 2 年來新低，前 2 月營收為 57.32 億元，較去年同期 71.78 億元衰退 20.14%，預計 3 月營收回升。而 4 月 12 日大立光將召開法人說明會，執行長林恩平也將提出對於第 2 季的展望。

大立光開發的 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭，今年仍為手機廠導入階段，對第 2 季營收貢獻不大，大立光第 2 季重要營收動能，可望在中國大陸手機訂單中。

大立光目前不斷進行台中精密機械園區內新廠設備進駐，並擴大作業員招募數量，蘋果產業研究員郭明錤日前發表的報告也指出，估大立光自 5 月開始營運將逐步走出谷底，新廠良率 4-5 月改善後，可望取回中國品牌廠鏡頭訂單。

相對蘋果光學元件大立光今年營收失色，先進光 (3362-TW) 搶攻車用市場應用，1 月營收達 1.84 億元創新高，刷新去年 9 月的紀錄，前 2 月營收 2.93 億元，年增幅達 41.93%。

先進光由於擴產及產品應用擴散，第 2 季單月將平均有 1.5 億元以上的水準，公司高層對營收充滿信心。先進光目前已打入 VOLVO 車用環景需求，預計將進一步擴大到盲點偵測、偏離車道警示系統，可望對營運有不少挹注效果。

亞光 (3019-TW) 及今國光 (6209-TW) 陸續開發車用鏡頭市場，預計第 2 季起在車用鏡頭出貨將逐步成長，其中亞光目前有每月 650 萬片研磨玻璃的生產能力，是在車用光學市場競爭的最大利基，亞光車載鏡頭也切入歐美汽車供應鏈，每月出貨約 55 萬顆，法人估第 2 季起出貨量將隨需求擴增而增加。