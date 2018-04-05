大立光3月營收31.42億月增41.72% 預期4月差不多、市場靜待4/12法說釋疑

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布自結 3 月合併營收 31.42 億元，月增 41.72%，年減 13.41%，仍受淡季的衝擊，但因工作天數回復正常，較 2 月增溫，預期 4 月營收仍約與 3 月差不多，累計第 1 季合併營收 88.77 億元，季減 44.82%，年減 17.86%；大立光預計 4 月 12 日舉辦法說會，將公布第 1 季財報，法人關切執行長林恩平對第 2 季及未來營運看法。

大立光 3 月營收較 2 月回升，從產品營收比重來看，10M 以上產品占營收比重約 70-80%，8M 產品約 10-20%，5M 產品約占 0-10%，其他產品也約占 0-10%。

大立光今年在蘋果下單減少下，2 月營收創 2 年來新低， 3 月營收回升，雖然有客戶新機上市，但需求還不夠強，預期 4 月營收約與 3 月差不多；法人認為，大立光開發的 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭今年仍僅是手機廠導入階段，對第 2 季營收貢獻助益不大。

大立光去年股價一路走揚，最高價一度達 6075 元，創下台股新紀錄，但外資降評不斷衝擊股價走跌，清明長假前交易日股價開低走低，盤中低點一度下探到 3005 元，相對於股價高點跌幅已達 50.53%，終場收 3185 元平盤。

外資看淡未來營運，大立光預計 4 月 12 日將召開法說會，公布第 1 季財報及第 2 季營運展望等，法人關注焦點包括淡季效應何時終結、新客戶三星貢獻度、鏡頭後續發展等，都等待林恩平進一步的說明。