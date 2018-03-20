大立光傳掉單 郭明錤估為短期現象 5月將走出營運谷底

股王大立光 (3008-TW) 自去年 12 月以來單月營收連三降，也使前 2 月營收年減逾 2 成，市場傳大立光訂單流失到紅色供應鏈手中，蘋果產業研究員郭明錤最新發表的報告指出，此訂單流動為短期現象，估大立光自 5 月開始營運將逐步走出谷底。

郭明錤也預計，大立光新廠良率在 4-5 月改善後，可望取回中國品牌鏡頭訂單。

大立光股價近期受市場傳言影響，包含訂單遭舜宇光學 (2382-HK) 搶食，及第 1 季獲利表現可能不佳等因素干擾，股價表現弱勢，今 (1) 日早盤並跌破 3600 元整數關卡，最低跌到 3585 元，創 2 月 6 日股災以來最低點。

近期市場傳大立光手機鏡頭訂單恐流失到競爭對手手上，但由法人調查顯示，此應為短期現象，郭明錤指出，預計大立光新廠良率在 4-5 月改善後，可望取回中國品牌鏡頭訂單，並以更具競爭力價格取得更高的訂單比重。

來自法人的調查認為，大立光新廠良率問題將在 4-5 月改善，屆時，可望取回流失訂單；同時，大立光憑藉產能約為舜宇光學的 2-3 倍的生產規模優勢，除高階訂單外，也可自競爭對手處取得更多中低階 4P 與 5P 訂單，有助提升產能利用率。

大立光一向不對個別客戶或競爭廠商進行評論，目前新廠持續進行新設備的進駐，大立光也表示，對於因應新廠產能開出，持續招募作業員。

法人圈預期，大立光營運谷底將過，也將是今年下半年新款 iPhone 高階鏡頭主要供應商。受惠新廠良率改善與下半年新款 iPhone 鏡頭訂單將自 6-7 月開始出貨，估大立光出自 5 月開始將走出營運谷底。雖然下半年新款 iPhone 依舊採用 6P 設計，但因其他如光圈等光學規格提升，大立光仍將是新款 iPhone 高階鏡頭主要供應商，訂單比重不受競爭對手玉晶光 (3406-TW) 與鴻海 (2317-TW) 積極扶持的日系康達智 (Kantatsu) 影響。

證券分析師黃漢成指出，目前大立光股價弱勢，是因前 2 月營收表現疲弱，對大立光今年首季財報獲利恐產生極大影響，依目前大立光弱勢股價表現來看，縱然大立光 3 月營收可望回升，但由於前 2 月營收不佳，獲利也黯淡，因此造成對股價的不利影響。