〈觀察〉鴻海印度PCB廠動起來 台業者受限兩大因素仍觀望南向

據外電報導，印度對手機 PCB 進口關稅增至 10%，鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富智康 (2038-HK) 正加速印度製造動作，其中手機 PCB 現已設立產線啟動生產，在整體產業角度來看，台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國大陸，至於南向投資雖然多所評估，但是受限產業人才及供應鏈不完整，短期仍無法看到大手筆投資動作。

在美中貿易戰可能爆發前，台商大型 PCB 廠陸續針對東南亞地區包括越南、菲律賓、泰國等地投資可能性進行深入評估，縱然東南亞國家有工資便宜、勞力成本低等優勢，但受限產業人才及供應鏈不完整兩大因素阻擾，各廠遲遲沒有出手，其中又以缺乏中、高階技術人才及工程師問題最令 PCB 業者擔憂，業者擔憂，人力資源不足恐使生產無法及時順利展開，生產設備故障則難以及時排除，對生產相當不利。

其次，台商 PCB 廠前進中國大陸 20 年，產業的聚落、供應鏈與原物料供應等，逐步構成完整體系，產業供應鏈若不完整，如銅箔基板 (CCL)、蝕刻化學原物料等，樣樣依賴進口，也是阻礙 PCB 業者赴印的另一個原因。

台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國大陸地區，臻鼎 (4958-TW) 及健鼎 (3044-TW) 等，已分別躍居中國大陸前兩大產值 PCB 廠。

而近期 PCB 產業話題主軸在中國大陸官方限污、限排政策，台 PCB 廠多避開中國「珠三角」、「長三角」而向內陸擴廠，包含健鼎、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、定穎 (6251-TW)、志超 (8213-TW)、精成 (6191-TW) 向湖北、重慶等地擴廠。

目前僅少數台 PCB 廠投資東協國家如泰國，包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及泰鼎 (4927-TW)，產品則鎖定汽車板及消費電子用板生產。