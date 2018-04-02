一張圖讀懂美國貿易政策史

摘要：高盛指出，從 1930 年到現在，美國長期以來一直奉行貿易干預主義。無論是尼克森、雷根、小布希，還是歐巴馬，都曾在過去對鋼鐵徵收過高額關稅。而川普不是美國第一個實施貿易保護措施的總統，同樣也不會是最後一個。

自川普計劃對價值 500 億美元的中國進口商品加徵關稅以來，中美貿易戰愈演愈烈。

中國財政部今日宣布，從 4 月 2 日起對原產於美國的 7 類 128 項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅，對水果及製品等 120 項進口商品加征關稅稅率為 15%，對豬肉及製品等 8 項進口商品加征關稅稅率為 25%。

而據路透社報導，川普政府也將於本周內宣布向中國徵稅商品清單，清單將於本周五（4 月 6 日）之前由美國貿易代表辦公室公布，此舉或將加劇中美兩大經濟體間貿易關係的緊張程度。

高盛指出，從 1930 年到現在，美國長期以來一直奉行貿易干預主義。無論是尼克森、雷根、小布希，還是歐巴馬，都曾在過去對鋼鐵徵收過高額關稅。而川普不是美國第一個實施貿易保護措施的總統，同樣也不會是最後一個。

下面，來自高盛的一張圖帶你了解美國貿易政策的歷史變遷。（可點擊查看大圖）

『新聞來源／華爾街見聞』