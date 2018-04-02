中國曾經承諾投資美國2500億美元 是否變卦？

根據 CNNMoney 分析報導，去年 11 月，川普總統訪問亞洲後，因為與中國大陸達成了高達 2500 億美元的協議，感到沾沾自喜。

現在，這些協議 -- 包括能源，航空與科技 -- 可能成了北京與華盛頓貿易之爭的子彈。

國際戰略研究中心專家 Edward Chow 說：「中國會將這些協議看做談判籌碼。」

在針對智慧財產權遭竊案件進行了七個月的調查後，上週，川普要求美國貿易代表對價值約 500 億美元的中國產品課徵關稅。美國還將對中國投資施加新的限制。

此舉引發了貿易戰擔憂。中國政府亦公布，將對美國進口的約 30 億美元產品課徵關稅，並於週一生效，128 種產品因而受到衝擊。

中國尚未對智慧財產權關稅問題做出回應。但隨著情勢升高，川普前往中國進行國事訪問時所簽署的協定，終將會被提起，尤其這牽涉到許多大型企業。

這並不意味中國就不會在策略上的投資採取行動。

例如，投資西維吉尼亞州的頁岩油氣生產，便具有實質目的。中國將減少對煤的依賴，做為首要任務，中國需要乾淨能源與科學技術。

哥倫比亞大學研究學者艾爾金 (Jonathan Elkind) 說：「中國是全球溫室氣體的最大排放國，中國經濟仍在強勁成長。這對擁有全球領先技術的美國企業而言，無疑是大好機會。」

最終，他補充說，中國不會做不符合他們最大利益的事。

「投資人希望在彼此的心戰喊話結束後，某些更具有意義的共同利益將會出現，」艾爾金說。