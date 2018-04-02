科技產品、服飾、鞋類都可能納入 傳川普本週公布對陸課稅清單

根據路透社報導，美國總統川普將於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國財政部於 4 月 1 日晚間，透過新聞稿宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類、共 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

在此同時，美方也準備公布對陸課稅清單。美國政府官員稱，將針對「高技術含量」產品課稅，這項新關稅政策的生效期，估計需要 2 個多月。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 曾言，「中國製造 2025」的十大關鍵領域，都有機會列為關稅政策的重點觀察對象。

這些領域涵蓋了新一代資訊科技、機器人、飛機、新能源車等。

據悉，清單中還包括服飾、鞋類等商品，但這項決定，已引發美國商業團體反彈，擔心政府此舉恐使美國消費者受害。

投資人憂心，貿易戰情勢升溫，恐衝擊全球經濟。

週一美股盤前，指數期貨走跌，台北時間下午 6 點 2 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 70 點 (0.29%)，標普 500 期指下跌 0.26%，那斯達克期指下跌 0.56%。